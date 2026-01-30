Россия продолжает большие потери на фронте, что делает переговоры еще более неотложными. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер.

Что сказал американский чиновник?

Витакер подчеркнул, что территориальный вопрос является ключевым фактором разногласий между Украиной и Россией и вскоре станет понятно, удастся ли сторонам прийти к согласию.

Посол США при НАТО сослался на слова спецпосланника США Стива Виткоффа и отметил, что переговоры будут чрезвычайно сложными, но есть усилия для достижения мира.

Он также обратил внимание на огромные потери личного состава с обеих сторон войны, которые продолжаются, включая тысячи солдат погибших ежедневно.

Кроме того, Витакер заявил, что "Дональд Трамп – единственный лидер, способен привести Россию и Украину к столу переговоров на завершающих этапах. Мы всегда знали, что эти переговоры будут сложными, и эта администрация стремится прекратить кровопролитие".

