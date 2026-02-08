Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно о взрывах во Львове?

Воздушная тревога в разных районах Львовщины объявлена ​​8 февраля в 07:52. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении враждебных БПЛА во Львовской области. Дроны летели мимо Ходорова, юго-западным курсом.

Впоследствии военные сообщили о движении российских дронов в областной центр.

Львов – БпЛА в направлении города,

– написали в ВС ВСУ.

Уже около 08:48, по данным Андрея Садового, во Львове раздались взрывы. Вероятно, там работала ПВО. Пока нет подробностей относительно последствий взрывов во время атаки.

Однако уже после 8:56 по области раздался отбой угрозы ударов беспилотниками.

