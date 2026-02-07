В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В 23:22 сирена взвыла и для Одесщины.
Что известно о взрывах в Одессе?
В 23:31 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Черноморск и Овидиополь.
В 23:43 глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе.
В городе шумно! Находитесь в безопасных местах,
– написал чиновник.
Взрывы в Одессе и области подтвердил и глава ОВА Олег Кипер. Он заявил о работе ПВО в регионе.
В 23:49 появилось сообщение от военных о том, что группа БпЛА следует курсом на Одессу.
Мониторы тем временем пишут о 1 БпЛА над Одессой, 2 БпЛА в сторону Лиманки и 2 БпЛА в акватории Черного моря, двигающихся в сторону Одессы.
В 23:55 в Одессе снова слышали взрывы. Мониторы отмечают, что на город направляются 8 дронов.
Какие последствия массированной атаки на Украину 7 февраля?
- Ночью враг в очередной раз массированно атаковал украинскую энергетику, использовав более 400 ракет и дронов.
- Под ударом оказались энергообъекты в восьми областях. Атакованы были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.
- В нескольких областях ввели аварийные отключения света.
- До 60% бытовых потребителей и предприятий в Одесской области остаются без электроснабжения из-за экстренных отключений после российских атак.