В регионе введены экстренные отключения для стабилизации ситуации. Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Олег Кипер.

Какова ситуация с энергоснабжением в Одесской области?

В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации электроэнергии. В частности, в Одесской области действуют экстренные отключения электроэнергии.

Сейчас без света одновременно находятся до 60% бытовых потребителей и предприятий, что приводит к увеличению продолжительности периодов отсутствия электроснабжения.

В ОВА призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, отмечая, что аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Энергетики, тепловики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в каждый дом,

– написал Кипер.

Какая ситуация в энергосистеме?