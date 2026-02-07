В регионе введены экстренные отключения для стабилизации ситуации. Об этом сообщил начальник Одесской военной администрации Олег Кипер.
Какова ситуация с энергоснабжением в Одесской области?
В результате повреждений атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации электроэнергии. В частности, в Одесской области действуют экстренные отключения электроэнергии.
Сейчас без света одновременно находятся до 60% бытовых потребителей и предприятий, что приводит к увеличению продолжительности периодов отсутствия электроснабжения.
В ОВА призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям, отмечая, что аварийно-восстановительные работы продолжаются непрерывно.
Энергетики, тепловики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в каждый дом,
– написал Кипер.
Какая ситуация в энергосистеме?
Россия осуществила массированную атаку на подстанции и воздушные линии 750 киловатт и 330 киловатт. Из-за значительных повреждений в энергосистеме Украины введены аварийные отключения электроэнергии, а также активирован запрос на аварийную помощь от Польши.
После массированной атаки 7 февраля украинские атомные электростанции временно снизили мощность. Энергетики отмечают, что это необходимо, чтобы стабилизировать энергосистему на фоне масштабных повреждений сетей и отключений света по стране.
В Киеве электроснабжение ограничено до 1,5 – 2 часов в сутки из-за серьезных повреждений. Продолжаются аварийные отключения и восстановительные работы, но ситуация в энергосистеме будет оставаться сложной ближайшие дни.