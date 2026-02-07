Такую информацию сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, об этом свидетельствует официальное заявление.

Что известно о перебоях в работе АЭС?

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как усиление российских обстрелов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.

Генеральный директор Гросси повторяет призыв к сдержанности, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность,

– говорится в заметке.

Что этому предшествовало?

Ранее в МАГАТЭ отмечали, что в течение прошлых выходных украинская энергетика снова стала целью обстрелов, что и тогда привело к значительному влиянию на работу нескольких регионов на территории Украины и атомных электростанций.

Линии электропередач, соединенные с соседними странами, были отключены, что повлекло каскадное отключение электроэнергии внутри Украины. В результате блок одной АЭС отключался от сети из-за колебаний напряжения.

В то же время другие блоки других АЭС также были вынуждены уменьшить мощность. Чернобыльская АЭС также потерпела полную потерю внешних поставок электроэнергии и около часа функционировала благодаря генераторам.

"Для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим авариям в сети необходимы масштабные ремонтные работы", – отмечал генеральный директор МАГАТЭ.

Как обстрелы влияют на работу АЭС?