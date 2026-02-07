Такую информацию сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, об этом свидетельствует официальное заявление.
Что известно о перебоях в работе АЭС?
Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что сегодня утром украинские АЭС снова снизили мощность после того, как усиление российских обстрелов повлияло на электрические подстанции и отключило некоторые линии электропередач.
Генеральный директор Гросси повторяет призыв к сдержанности, поскольку ухудшение ситуации в энергосистеме ставит под угрозу ядерную безопасность,
– говорится в заметке.
Что этому предшествовало?
Ранее в МАГАТЭ отмечали, что в течение прошлых выходных украинская энергетика снова стала целью обстрелов, что и тогда привело к значительному влиянию на работу нескольких регионов на территории Украины и атомных электростанций.
Линии электропередач, соединенные с соседними странами, были отключены, что повлекло каскадное отключение электроэнергии внутри Украины. В результате блок одной АЭС отключался от сети из-за колебаний напряжения.
В то же время другие блоки других АЭС также были вынуждены уменьшить мощность. Чернобыльская АЭС также потерпела полную потерю внешних поставок электроэнергии и около часа функционировала благодаря генераторам.
"Для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и усиления их устойчивости к дальнейшим авариям в сети необходимы масштабные ремонтные работы", – отмечал генеральный директор МАГАТЭ.
Как обстрелы влияют на работу АЭС?
Напомним, 20 января Чернобыльская атомная электростанция снова оставалась без внешнего электроснабжения из-за обстрелов. Были повреждены линии электропередач, соединяющие другие атомные электростанции.
Вскоре после этого все объекты Чернобыльской атомной электростанции, в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитали от Объединенной энергосистемы Украины.
К слову, эксперт по энергетике Андрей Закревський.у комментарии 24 Канала объяснял, что в случае вывода из строя подстанций АЭС нехватка мощности в энергосистеме на несколько дней может достичь 50 – 60%.