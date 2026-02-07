Об этом рассказал президент Зеленский во время общения с журналистами.
Что известно о предложении энергетического перемирия от США?
Украина сразу согласилась на предложение энергетического перемирия. Но этого не сделала Россия.
Америка предложила обеим сторонам снова поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов по энергетике. Украина подтвердила, Россия пока нет,
– сказал президент.
Он также отметил, что обычно российская сторона отвечает на такие инициативы только после возвращения в Россию.
Россия нанесла массированный удар по Украине
Похоже, россияне дали ответ на предложение США своим традиционным способом. В ночь на 7 февраля они снова атаковали энергетику Украины.
В ряде областей есть разрушения. Например, в Ровенской области повреждены жилые дома и критическую инфраструктуру, ранены 2 человека. На Львовщине Россия тоже повредила объекты критической энергетической инфраструктуры и жилой дом.
В общем энергетика была атакована в 8 областях. В частности, под обстрелом были высоковольтные подстанции и магистральные воздушные линии электропередач напряжением 750 и 330 кВ. Также удары пришлись по объектам генерации – Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциям.