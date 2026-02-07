Об этом сообщили на официальном канале ДТЭК
Не первое попадание по ТЭС ДТЭК
В крупнейшей энергетической компании Украины отметили, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Враг целится туда уже не впервые.
Это десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. А всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК россияне атаковали более 220 раз,
– написали в ДТЭК.
Очень сложную ситуацию в энергетике подтвердил министр Денис Шмыгаль. По его словам, враг бил по высоковольтным подстанциям и магистральным воздушным линиям электропередач напряжением 750 и 330 кВ. Именно они являются основно национальной энергосети. В Укрэнерго обратились за аварийной помощью в Польшу.
Обратите внимание! По всей Украине действуют 4,5 – 5 очередей аварийных отключений света. В северных и восточных регионах ввели усиленные режимы ограничений электроснабжения.
Что известно о последствиях удара России?
- Во время масштабного обстрела враг ударил по объектам генерации на Ивано-Франковщине – Бурштынская ТЭС и Львовщине – Добротворская ТЭС. Возникли аварийные отключения света на западе. Персонал осуществил разгрузку энергоблоков атомных электростанций в целях безопасности.
- Ночью 3 февраля взрывы прогремели в Ровенской области. Над городом и областью кружили дроны. Известно о поражении жилых домов и критической инфраструктуры. Два человека ранены.
- Громко было в Винницкой области. Через область летели ударные дроны, крылатые ракеты, а также, вероятно, ракета "Циркон". Мониторинговые каналы написали, что "Циркон" исчез на Виннитчине".