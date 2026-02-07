Об этом сообщили на официальном канале ДТЭК

Не первое попадание по ТЭС ДТЭК

В крупнейшей энергетической компании Украины отметили, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Враг целится туда уже не впервые.

Это десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. А всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК россияне атаковали более 220 раз,

– написали в ДТЭК.

Очень сложную ситуацию в энергетике подтвердил министр Денис Шмыгаль. По его словам, враг бил по высоковольтным подстанциям и магистральным воздушным линиям электропередач напряжением 750 и 330 кВ. Именно они являются основно национальной энергосети. В Укрэнерго обратились за аварийной помощью в Польшу.

Обратите внимание! По всей Украине действуют 4,5 – 5 очередей аварийных отключений света. В северных и восточных регионах ввели усиленные режимы ограничений электроснабжения.

Что известно о последствиях удара России?