Там россияне попали по складу. Подробности рассказывают в ГСЧС.

Какие последствия удара по Киевской области?

Как сообщили спасатели, из-за российской атаки 7 февраля в городе Яготин Бориспольского района вспыхнул пожар на территории складского помещения.

По состоянию на 8 утра пожарные продолжают ликвидировать последствия обстрела и тушить пожар.

Пожар на складе в Киевской области после удара России: смотрите фото ГСЧС

Отметим, что в ночь на 7 февраля по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога из-за масштабной атаки с использованием ударных беспилотников и запуск крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. По информации мониторинговых ресурсов и Воздушных сил, противник запускал ракеты морского базирования. А Винницкая область, предположительно, была под ударом "Цирконов".

Ликвидация последствий обстрела: смотрите видео ГСЧС

Стоит добавить, что по состоянию на 8:15 утра Воздушные силы информируют о значительной угрозе из-за применения врагом ударных дронов. Оперативно о тревогах, ракетной опасности, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где было громко этой ночью и утром?