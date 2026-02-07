Там росіяни поцілили по складу. Подробиці розповідають у ДСНС.

Читайте також Росія масовано атакує об'єкти енергосистеми: у більшості регіонів ввели аварійні відключення

Які наслідки удару по Київщині?

Як повідомили рятувальники, череж російську атаку 7 лютого в місті Яготин Бориспольського району спалахнула пожежа на території складського приміщення.

Станом на 8 ранку вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу й гасити пожежу.

Пожежа на складі у Київській області після удару Росії: дивіться фото ДСНС

Зазначимо, що у ніч на 7 лютого по всій території України пролунала повітряна тривога через масштабну атаку з використанням ударних безпілотників і запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. За інформацією моніторингових ресурсів і Повітряних сил, противник запускав ракети морського базування. А Вінниччина, імовірно, була під ударом "Циркона".

Ліквідація наслідків обстрілу: дивіться відео ДСНС

Варто додати, що станом на 8:15 ранку Повітряні сили інформують про значну загрозу через застосування ворогом ударних дронів. Оперативно про тривоги, ракетну небезпеки, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Де було гучно цієї ночі та вранці?