Про це інформує начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Які наслідки атаки на Київську область?

Повітряна тривога через загрозу атаки російських безпілотників у Броварському районі та Броварах пролунала о 22:56. Вже о 23:35 було оголошено відбій, однак за цей час дрони встигли завдати значних руйнувань.

За словами Калашника, уламки збитих дронів дещо пошкодили технічний балкон житлової багатоповерхівки та два легкові автомобілі безпосередньо у Броварах.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає. Усі відповідні служби наразі працюють на місцях подій.

Начальник ОВА подякував учасникам проєкту "Чисте небо" за професійну та злагоджену роботу, зазначивши, що завдяки їхній роботі вдалось знищити 20 БпЛА на кордоні області й запобігти серйознішим наслідкам для цивільного населення.

Зауважимо, що загалом із вечора 18 травня й до ранку 19 травня Росія випустила на Україну 209 ударних дронів різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери" та "Італмаси". Водночас українська протиповітряна оборона зуміла знищити чи нейтралізувати 180 ворожих БпЛА. Однак попри це є і влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Де ще фіксують наслідки атаки?

Вдень 18 та в ніч на 19 травня 3 балістичні ракети Росії поцілили по об'єктах інфраструктури Групи Нафтогаз. Окрім того, впродовж ночі ударні дрони майже безперервно летіли по активах Групи на Дніпропетровщині. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зауважив, що на об'єктах є пошкодження та руйнування, втім точний масштаб можна буде оцінити лише після оголошення відбою повітряної тривоги.

Також в ніч на вівторок, безпілотники активно атакували Ізмаїльський район. За попередніми даними, ворог пошкодив портову інфраструктуру та порожню складську будівлю.

Наслідки атаки дронів фіксують у двох районах Харкова – мовиться про Холодногірський район та Новобаварський. На місці прильотів виникли пожежі, зокрема горять приватні будинки. Наразі відомо про пошкодження 25 приватних будинків та однієї багатоповерхівки. Щонайменше троє людей дістали поранень.