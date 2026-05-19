У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО. Також там підкреслили, що атака триває.

Що відомо?

На 08:30 протиповітряна оборона збила/подавила 180 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Загалом росіяни запустили 209 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Серед "Шахедів" були й реактивні.

Атака розпочалася близько шостої вечора і ще триває. Пуски були з Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих територій на Донеччині та в Криму (Гвардійське).

Карта інтерактивна, тобто оновлюється в режимі онлайн. На ній забарвлено червоним регіони, де оголошено тривогу. Також можна дивитися деталізацію по кожному регіону – в яких конкретно районах тривога, які загрози є, коли дали сирену і коли був відбій.

Нагадуємо, що в деяких областях України діє диференційна система повітряних тривог. Це означає, що під час атак "Шахедами" в кількох районах області можуть не оголосити тривогу – сигнал дають для тих районів, де є безпосередня загроза.

У Києві та Харкові теж свої особливості. У цих містах дають тривогу в разі безпосередньої загрози. Тобто червоною може бути область, але не обласний центр.