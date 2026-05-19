Про наслідки обстрілу Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки У низці областей тривога, вибухи гриміли у Харкові й Ізмаїлі: є загроза російських "Шахедів"

Що відомо про обстріл Харкова та області 19 травня та його наслідки?

Повітряну тривогу у Харкові та різних районах Харківської області оголошували вночі 19 травня кілька разів. У місті прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про наближення ударних безпілотників російської армії.

Згодом стало відомо, про що повідомила міська та обласна влада, що один з ударів припав на Холодногірський район, а інший – на Новобаварський.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У Новобаварському районі на місці прильоту виникла пожежа, постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури.

Ближче до 5 ранку у цей самий район знову прилетів ворожий дрон. На момент публікації наслідки ще уточнюють, але вже відомо, що горять приватні будинки.

Загалом від атак по Новобаварському району пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Щонайменше 3 людей постраждали.

Звернімо увагу, що в області, зокрема у місті Балаклія, також є наслідки обстрілу ворога, про що повідомила місцева МВА. Там зайнялася пожежа, влучання сталося у нежитлову будівлю. На щастя, люди не поранені.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи під час нічної атаки росіян?

Серед ночі ворог вдався до атаки на Ізмаїл в Одеській області. На жаль, пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, а проте минулося без постраждалих та значних руйнувань.

А минулої ночі масованої атаки зазнало місто Дніпро. Вибухи гриміли багато годин, ворог атакував за допомогою дронів та балістичних ракет, що спричинило пожежі та поранення людей.