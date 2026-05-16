Наслідки влучань фіксували в кількох районах Харкова. Про це детальніше інформує місцева влада.

Які подробиці удару по Харкову?

Близько 6:27 ранку Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для міста. Тоді мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання дрона по центру міста в Шевченківському районі.

Як з'ясувалося, цей приліт стався по проїжджій частині. "Пошкоджено три виходи з метрополітену, та три зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу, та скління у прилеглих будівлях", – написав Терехов. Там же постраждала одна людина.

Важливо! На станції "Наукова" тимчасово зачинено пішохідні виходи №1 та №3

Наслідки удару по Харкову

Повідомлялося й про падіння уламків у Київському та Основ'янському районах Харкова. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов уточнив, що уламки БпЛА в Київському районі впали на території дитячого майданчика. Він також додав, що всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Згодом на місто знову запустили БпЛА. У Повітряних силах о 8:31 писали про загрозу безпілотників з півночі. А вже о 8:56 стало відомо, що дрон влучив по гаражному кооперативу у Київському районі.

Через це на місці влучання постраждали троє людей. За уточненими даними, йдеться про чоловіків. Медики надають їм необхідну допомогу. Також на місці удару є пошкодження даху гаража.



Якими були попередні обстріли Харкова й області?

Регіон перебуває під постійними ворожими атаками, зокрема з використанням ударних безпілотників. Вночі 13 травня дрони атакували місто, спричинивши вибухи та пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Найбільше постраждали Шевченківський і Холодногірський райони.

14 травня під час чергової атаки на Харківщині було уражено маневровий локомотив, однак його бригада не постраждала. Загалом за два дні внаслідок ударів пошкоджено щонайменше чотири локомотиви Укрзалізниці.

Того ж дня дрони атакували Харків, де під обстріл потрапили Салтівський і Шевченківський райони. Повідомлялося про постраждалих: 15 осіб у Шевченківському районі та 14 у Салтівському, серед них – діти.

Що відбувається на фронті Харківського напрямку?

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що на Харківському напрямку російські війська продовжували спроби просування з боку кордону з Бєлгородською областю, заявляючи про мету створення "буферної зони" та наближення до Харкова. Втім, підтверджених успіхів противника не зафіксовано.

Зазначимо, що днями ЗСУ змогли знищити низку важливих військових об'єктів, зокрема й на Бєлгородщині. Так, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що найефективнішою стратегією для України є системне ураження ресурсів і логістики противника. Він зазначив, що далекобійні удари по російських тилах, які активно тривають із серпня 2025 року, вже дають результат.

А от українські сили оборони на фронті області не лише утримують позиції, а й подекуди проводять локальні контратаки. Зокрема, повідомлялося про звільнення села Одрадне на Харківщині та прилеглих територій силами 129-ї окремої важкої механізованої бригади у взаємодії зі штурмовими підрозділами, артилерією та операторами БпЛА, які вибили російські сили з укріплених позицій.