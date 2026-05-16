Последствия попаданий фиксировали в нескольких районах Харькова. Об этом подробнее информирует местные власти.

Какие подробности удара по Харькову?

Около 6:27 утра Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для города. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании дрона по центру города в Шевченковском районе.

Как выяснилось, этот прилет произошел по проезжей части. "Повреждены три выхода из метрополитена, и три остановки наземного транспорта, контактную сеть, здание учебного заведения, и остекление в близлежащих зданиях", – написал Терехов. Там же пострадал один человек.

Важно! На станции "Научная" временно закрыты пешеходные выходы №1 и №3

Сообщалось и о падении обломков в Киевском и Основянском районах Харькова. Глава местной ОГА Олег Синегубов уточнил, что обломки БпЛА в Киевском районе упали на территории детской площадки. Он также добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Впоследствии на город снова запустили БпЛА. В Воздушных силах в 8:31 писали об угрозе беспилотников с севера. А уже в 8:56 стало известно, что дрон попал по гаражному кооперативу в Киевском районе.

Из-за этого на месте попадания пострадали три человека. По уточненным данным, речь идет о мужчинах. Медики оказывают им необходимую помощь. Также на месте удара есть повреждения крыши гаража.



Какими были предыдущие обстрелы Харькова и области?

Регион находится под постоянными вражескими атаками, в частности с использованием ударных беспилотников. Ночью 13 мая дроны атаковали город, вызвав взрывы и пожар на одном из инфраструктурных объектов. Больше всего пострадали Шевченковский и Холодногорский районы.

14 мая во время очередной атаки на Харьковщине был поражен маневровый локомотив, однако его бригада не пострадала. Всего за два дня в результате ударов повреждены по меньшей мере четыре локомотива Укрзализныци.

В тот же день дроны атаковали Харьков, где под обстрел попали Салтовский и Шевченковский районы. Сообщалось о пострадавших: 15 человек в Шевченковском районе и 14 в Салтовском, среди них – дети.

Что происходит на фронте Харьковского направления?

Аналитики Института изучения войны заявляли, что на Харьковском направлении российские войска продолжали попытки продвижения со стороны границы с Белгородской областью, заявляя о цели создания "буферной зоны" и приближения к Харькову. Впрочем, подтвержденных успехов противника не зафиксировано.

Отметим, что на днях ВСУ смогли уничтожить ряд важных военных объектов, в том числе и на Белгородщине. Так, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что эффективной стратегией для Украины является системное поражение ресурсов и логистики противника. Он отметил, что дальнобойные удары по российским тылам, которые активно продолжаются с августа 2025 года, уже дают результат.

А вот украинские силы обороны на фронте области не только удерживают позиции, но и иногда проводят локальные контратаки. В частности, сообщалось о освобождении села Отрадное на Харьковщине и прилегающих территорий силами 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады во взаимодействии со штурмовыми подразделениями, артиллерией и операторами БпЛА, которые выбили российские силы с укрепленных позиций.