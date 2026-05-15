Об этом сообщила в Фейсбук 129 отдельная тяжелая механизированная бригада.

Какая ситуация сейчас на Харьковщине?

В пятницу, 15 мая, защитники освободили от оккупационной армии населенный пункт Отрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его под свой контроль вместе с прилегающей местностью.

Операцию проводили воины подразделений 129 отдельной тяжелой механизированной бригады.

Украинские военные выбили российские силы из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов. К выполнению боевой задачи были задействованы штурмовые подразделения, операторы БпЛА и артиллерия, слаженная работа которых позволила выявлять и поражать позиции и живую силу противника.

Это продвижение стало результатом мужества, выдержки и профессиональной работы украинских воинов, которые ежедневно выполняют боевые задачи. 129 ОВМБр продолжает уничтожать противника и освобождать украинскую землю,

– добавили в бригаде. Важно! Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил в комментарии 24 Каналу, что сейчас у Украины появились новые возможности атаковать критически важные объекты оккупантов. Говорится в частности о поражении вражеской логистики, аэропортов, аэродромов, складов, командных пунктов и ПВО. Ранее, говорит Федоренко Украина атаковали российские цели на расстоянии от 50 до 200 километров – говорится об использовании преимущественно западного вооружения, в частности HIMARS. Однако сейчас украинские ударные дроны-камикадзе атакуют объекты России на глубине более 100 километров от линии государственной границы с Украиной.

Какова ситуация на других направлениях фронта?

В апреле Институт изучения войны (ISW) распространил отчет, в котором отметил, что Украина смогла освободить больше территорий, чем Россия захватила – это стало первым таким случаем с августа 2024 года.

Несмотря на то, что оккупационные войска захватили около 20% украинских территорий, эксперты говорят, что Киев пока имеет определенное преимущество на фронте.

Пропагандисты заявляют о якобы больших успехах на фронте, однако эксперты отмечают очень медленные темпы наступления России на Востоке в частности и отмечают высокую стоимость боевых действий для Кремля. В ISW отмечают, что громкие заявления Москвы о якобы преимуществе на поле боя имеют целью создать информационное давление и убедить Запад в бесперспективности поддержки Украины.

Геолокационные записи от 13 мая свидетельствуют о о продвижении украинских войск к центральной части села Закитное к северо-востоку от Славянска. В то же время Россия имеет значительные трудности с продвижением на Константиновском направлении из-за украинских контратак. Также Силы обороны не дают продвинуться россиянам у Часового Яра.