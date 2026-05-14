Об одном из таких случаев 24 Каналу рассказала заместитель начальника штаба батальона беспилотных систем 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Елена Розвадовская. По ее словам, украинские дроны очень мешают врагу на поле боя и это приводит к неожиданным последствиям.

Как изменилась тактика врага?

Все меньше россияне используют тяжелую технику на поле боя, так же не часто можно встретить российские колонны. Дело в том, что украинские военные, в частности бойцы 66 ОМБр, хорошо знают все пути, которыми может двигаться вражеская колонна.

Поэтому оккупанты сосредотачиваются на тактике малых групп. Интересно, что раньше россияне продвигались по 2 – 3 военнослужащих. Сейчас же часто можно заметить лишь одного военного, который пытается пройти вглубь украинских позиций. Однако одиночные военные в конце концов объединяются в группы.

Малые группы истощают операторов (дронов, – 24 Канал). Они должны работать 24/7, в противном случае – все бремя отпора российской агрессии будет приходиться на пехоту, которая удерживает передний край. Поэтому задача каждого оператора выявить и уничтожить российские группы,

– пояснила Елена Розвадовская.

На Лиманском направлении вражеская активность несколько спала, однако это не означает, что на направлении стало "тихо". За весну врагу так и не удалось продвинуться на этом участке фронта, хотя было немало попыток.

"То, что противник на нашем направлении не продвинулся, это можно назвать большой победой. Но не стоит забывать, какими усилиями это дается. За эту весну мы сдержали два очень больших штурмовых наступления – с танками, тяжелой и легкой бронированной техникой. Кроме того, часто было движение квадроциклов и другой мотоциклетной техники", – отметила военная.

Слаженные действия украинских военных заставили россиян идти на отчаянные шаги. Оккупанты начали на дощечках писать, чтобы украинские дроны не летали кругами, потому что им, мол, трудно от них бегать.

Россияне также пытаются подойти к городу Лиман. Больше всего пользуются плохими погодными условиями: туманом и дождем, чтобы их труднее было заметить. Однако благодаря значительной дальности кил-зоны украинским бойцам удается еще на подступах выявлять и уничтожать противника.

Ситуация на направлении остается тяжелой, но контролируемой.

