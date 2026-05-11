Украинские военные в свою очередь проводили контратаки. По данным Института изучения войны, Силы обороны смогли продвинуться на 3 направлениях.

Смотрите также Путин "кормит" Трампа сказками о победе, пока оккупанты гибнут в Украине, – NYT

Где Силы обороны Украины имели успех?

Украинские силы недавно продвинулись на Боровском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 9 мая, показывают обстрел россиянами украинской траншеи в лесистой местности на юго-запад от Сергеевки. Это может свидетельствовать об отсутствии вражеских позиций вблизи украинских в этом районе.

Силы обороны имели успех и на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры за 9 мая свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в центре Никифоровки, что на юго-восток от Славянска. Снимки, заявления украинского военного обозревателя Константина Машовца и российского военного блогера свидетельствуют, что украинские силы, вероятно, ведут бои за Никифоровку и, вероятно, уже зачистили Липовку (на северо-запад от Никифоровки и юго-восток от Славянска) от российских диверсионных групп.

ВСУ недавно продвинулись на юг от Константиновки. Геолоцированные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что украинские военные продвинулись в центральной части Ильиновки, что на юг от Константиновки.

Другие геолоцированные материалы, опубликованные 28 апреля, свидетельствуют, что российские войска обстреливали украинские позиции в восточной части Константиновки. Это свидетельствует о вероятном отсутствии российских позиций в этом районе, несмотря на заявления оккупантов.

Где продвинулись Силы обороны / Карты ISW

Враг не может усилить наступление в районе Покровска и остановился возле Гуляйполя

10 мая российские войска продолжали наступательные действия в Добропольском тактическом районе и на Покровском направлении, однако продвижения не имели.

Российский военный блогер заявил, что украинские силы активно бьют по российской логистике на запад от Гришино, из-за чего темпы наступления оккупантов на Покровском направлении остаются низкими.

На Александровском направлении оккупанты вели наступательные действия и недавно провели попытку проникновения. Геолоковани кадры от 8 мая показывают, как украинские силы поразили двух российских военных в северной части Злагоды после вероятной диверсионной операции.

Константин Машовец сообщил, что российские войска пытаются вернуть позиции в районе Рыбного и Злагоды, которые ранее потеряли из-за украинских контратак. По его словам, россиянам удалось достичь лишь незначительных тактических прорывов. Крупнейшим из них было проникновение штурмовых групп на север от Новогригорьевки в направлении Вербового.

10 мая российские войска продолжали штурмы на Гуляйпольском направлении, но без продвижения. Константин Машовец отметил, что наступление российской группировки на запад и юго-запад от Гуляйполя фактически остановилось. По его словам, из-за активных ударов украинских дронов россияне вынуждены действовать малыми группами, что не позволяет им накапливать силы для масштабного наступления. Машовец считает, что российская 5-я общевойсковая армия пока не способна даже достичь ближайшей цели – выйти на линию Верхняя Терса – Гуляйпольское, несмотря на переброску резервов.

Украина продолжает контратаковать в западной части Запорожья

Силы оборны оттесняют российские диверсионные группы в западной части Запорожской области.

Машовец 10 мая заявил, что украинские войска уменьшили зону российского проникновения на юг от Новоданиловки (южнее Орехова) и оттеснили российские силы в центральной части Степногорска (северо-запад от Орехова).

Он также сообщил, что большинство российских штурмовых групп на юго-восток от Степногорска были уничтожены. Российский военный блогер, в свою очередь, заявил, что украинские силы продолжают контратаки в районе Степногорска, а российские войска не могут стабилизировать ситуацию.

По оценкам Машовца, российские силы фактически ограничены южными окраинами Степногорска. Он также отметил, что украинские войска удерживают позиции на реке Янчекрак (северо-запад от Степного) и на север от Лобкового (юго-запад от Орехова), что свидетельствует: российские силы скорее проникали в обход этих позиций, а не захватывали их.

Российский блогер также утверждал, что украинские силы якобы взяли под контроль четыре населенных пункта на северо-запад от Орехова, включая Лукьяновское, и действуют в большей части Приморского.

Россия меняет главную цель на Запорожском направлении

Российские войска также недавно осуществили новые проникновения в западную часть Запорожской области. По словам Машовца, небольшие группы российских военных смогли продвинуться на север от Щербаков и в район Малых Щербаков, а также вблизи Новоандреевки. Речь идет именно о проникновении малыми группами, а не о полном захвате территории.

Военное обозрение также считает, что российское командование изменило главную цель на Запорожском направлении. Если раньше оккупанты пытались продвигаться в сторону Запорожья, то теперь основной акцент могут сделать на захвате Орехова.

По мнению эксперта, россияне поняли, что масштабное наступление на Запорожье без захвата Орехова как ключевого украинского узла обороны будет безрезультатным.

Российское военное командование, вероятно, перебросило подразделения воздушно-десантных войск для поддержки штурмов на Запорожском направлении.

Машовец 10 мая заявил, что переброска элементов 106-й дивизии ВДВ России с Сумского направления на Херсонское может быть попыткой освободить 104-ю дивизию ВДВ от операций на Херсонщине. По его мнению, российское командование может в дальнейшем перебросить подразделения 104-й дивизии ВДВ именно на Запорожское направление.

Ситуация в Запорожье / Карты ISW

Какие у врага планы на летнее наступление?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте остается сложной: российские войска активизировали наступательные действия почти по всей линии соприкосновения и проводят перегруппировку сил.

Наибольшее давление сейчас фиксируется на Покровском направлении, где сосредоточено около 106 тысяч российских военных. Также высокая активность врага наблюдается на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях, а также вдоль границы с Россией.

Пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко сообщила, что российское командование поставило своим войскам задачу выйти на окраины Краматорска до 30 мая.

По ее словам, такие планы являются нереалистичными, а фактические темпы продвижения российских войск значительно медленнее. Украинские военные считают, что на местах оккупанты могут отчитываться о незначительных успехах, но реального прорыва не достигают. Также в ВСУ ожидают усиления российского давления в районах Майского и Веролюбовки.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заявил, что Россия пытается давить сразу на нескольких направлениях.

По его словам, первая волна российского наступления захлебнулась – Силы обороны сорвали попытки прорыва на ключевых участках, в частности под Покровском, на Запорожье и Купянском направлении.

Теперь, как пояснил Мусиенко, Россия меняет тактику: вместо быстрых прорывов она переходит к затяжному давлению, сочетая массированные удары дронами и КАБами с пехотными штурмами.

Основная цель врага, по оценке военного, – истощить украинскую оборону, усилить атаки на Донетчине, а также продолжать попытки продвижения вглубь Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.