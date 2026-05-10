На фронте у России возникло немало проблем – при нынешних темпах России понадобятся десятилетия для достижения поставленных целей. Об этом пишет The New York Times.

Как Путин пытается рассказывать о победе, имея проблемы на фронте?

Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить международных партнеров, в частности администрацию Дональда Трампа, что российские войска якобы движутся к неизбежной победе в Украине и что Киев должен согласиться на передачу всего Донбасса. Однако данные с фронта свидетельствуют об обратной тенденции – темпы российского наступления существенно замедлились.

После незначительных успехов в конце прошлого года российская армия фактически перешла к позиционной войне. В некоторых районах Украины зафиксирована даже потеря территорий, а общий прогресс оккупантов оценивается как минимальный. Аналитики издания отмечают, что при нынешних темпах России понадобилось бы более 30 лет, чтобы полностью захватить Донбасс.

Ситуацию осложняют технологические изменения на поле боя. Война все больше сводится к противостоянию дронов и систем противодействия им, что значительно снижает возможность быстрых прорывов. Массированные наступления бронетехникой почти исчезли, а российские войска вынуждены действовать малыми пехотными группами в так называемой "серой зоне".

В то же время Россия сталкивается с внутренними проблемами. Ростом потерь, трудностями с набором новых военных и экономическим давлением из-за больших расходов на войну. По оценкам западных и украинских источников, сотни тысяч российских военных погибли или были ранены с начала вторжения.

К слову, политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что Россия не планирует заканчивать войну против Украины. Путин продолжает полномасштабное вторжение для сохранения своего режима, игнорируя, в частности экономические проблемы. Кроме того, Россия несет тяжелые потери, но Путин надеется на мобилизуя ресурсы своих союзников.

Несмотря на это, Кремль продолжает давить на Киев в переговорах, требуя уступок по территориям. Украина не соглашается на такие условия и усиливает удары по военной и энергетической инфраструктуре России, пытаясь повысить цену войны для Москвы. Аналитики NYT подчеркивают, что нынешняя ситуация на фронте противоречит заявлениям Кремля о "быстрой победе" и скорее свидетельствует о затяжной войне на истощение без четких перспектив быстрого прорыва.

Почему захват Донбасса является важным для России?

Захват Донбасса остается для Кремля ключевой целью, поскольку регион имеет одновременно военное, экономическое и политическое значение. Он рассматривается как стратегический плацдарм для дальнейших действий и важный элемент переговорных позиций России.

В военном плане контроль над Донбассом означает попытку сломать украинскую систему обороны вокруг городов Славянск, Краматорск и Константиновка, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым. Это также позволяет влиять на логистику ВСУ с господствующих высот.

Экономически регион важен из-за значительных запасов угля, газа и редких металлов, в частности лития, а также из-за проблемы водоснабжения, которая усиливается на оккупированных территориях. Контроль над водными ресурсами является критическим для удержания региона.

В политическом измерении Донбасс используется Кремлем как элемент пропаганды и одно из главных условий возможных переговоров. После неудачи первоначальных планов быстрой войны именно его полный захват остается для России главной демонстрацией "результата" войны.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?

На Лиманском направлении 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго создала плотную "килзону", в которой российским войскам крайне сложно накапливать силы вблизи линии соприкосновения. Об этом рассказал представитель бригады Василий Денисюк, отметив, что такая тактика существенно затрудняет продвижение противника.

В то же время на другом участке фронта, по словам пресс-секретаря 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольги Косенко, российское командование поставило задачу выйти на окраины Краматорска до 30 мая, однако реальные темпы наступления значительно отстают от планов. Украинские военные ожидают усиления давления вблизи населенных пунктов Майское и Веролюбовка.

Кроме того, на Покровском направлении зафиксирована переброска 90-й танковой дивизии России для усиления наступательных действий. Оккупационные войска пытаются прорваться в направлении Родинского и захватить населенный пункт Гришино, однако украинские подразделения продолжают сдерживать давление и затруднять продвижение противника.