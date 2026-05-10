На фронті у Росії виникло чимало проблем – за нинішніх темпів Росії знадобляться десятиліття для досягнення поставлених цілей. Про це пише The New York Times.

Як Путін намагається розповідати про перемогу, маючи проблеми на фронті?

Російський диктатор Володимир Путін намагається переконати міжнародних партнерів, зокрема адміністрацію Дональда Трампа, що російські війська нібито рухаються до неминучої перемоги в Україні та що Київ має погодитися на передачу всього Донбасу. Однак дані з фронту свідчать про протилежну тенденцію – темпи російського наступу суттєво сповільнилися.

Після незначних успіхів наприкінці минулого року російська армія фактично перейшла до позиційної війни. У деяких районах України зафіксовано навіть втрату територій, а загальний прогрес окупантів оцінюється як мінімальний. Аналітики видання зазначають, що за нинішніх темпів Росії знадобилося б понад 30 років, щоб повністю захопити Донбас.

Ситуацію ускладнюють технологічні зміни на полі бою. Війна дедалі більше зводиться до протистояння дронів і систем протидії їм, що значно знижує можливість швидких проривів. Масовані наступи бронетехнікою майже зникли, а російські війська змушені діяти малими піхотними групами в так званій "сірій зоні".

Водночас Росія стикається з внутрішніми проблемами. Зростанням втрат, труднощами з набором нових військових і економічним тиском через великі витрати на війну. За оцінками західних та українських джерел, сотні тисяч російських військових загинули або були поранені від початку вторгнення.

До слова, політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Росія не планує закінчувати війну проти України. Путін продовжує повномасштабне вторгнення для збереження свого режиму, ігноруючи, зокрема економічні проблеми. Крім того, Росія зазнає важких втрат, але Путін сподівається на мобілізуючи ресурси своїх союзників.

Попри це, Кремль продовжує тиснути на Київ у переговорах, вимагаючи поступок щодо територій. Україна не погоджується на такі умови та посилює удари по військовій і енергетичній інфраструктурі Росії, намагаючись підвищити ціну війни для Москви. Аналітики NYT підкреслюють, що нинішня ситуація на фронті суперечить заявам Кремля про "швидку перемогу" і радше свідчить про затяжну війну на виснаження без чітких перспектив швидкого прориву.

Чому захоплення Донбасу є важливим для Росії?

Захоплення Донбасу залишається для Кремля ключовою метою, оскільки регіон має одночасно військове, економічне та політичне значення. Він розглядається як стратегічний плацдарм для подальших дій і важливий елемент переговорних позицій Росії.

У військовому плані контроль над Донбасом означає спробу зламати українську систему оборони навколо міст Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму. Це також дає змогу впливати на логістику ЗСУ з панівних висот.

Економічно регіон важливий через значні запаси вугілля, газу та рідкісних металів, зокрема літію, а також через проблему водопостачання, яка посилюється на окупованих територіях. Контроль над водними ресурсами є критичним для утримання регіону.

У політичному вимірі Донбас використовується Кремлем як елемент пропаганди та одна з головних умов можливих переговорів. Після невдачі початкових планів швидкої війни саме його повне захоплення залишається для Росії головною демонстрацією "результату" війни.

Яка зараз ситуація на Донеччині?

На Лиманському напрямку 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго створила щільну "кілзону", у якій російським військам вкрай складно накопичувати сили поблизу лінії зіткнення. Про це розповів речник бригади Василь Денисюк, зазначивши, що така тактика суттєво ускладнює просування противника.

Водночас на іншій ділянці фронту, за словами речниці 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольги Косенко, російське командування поставило завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня, однак реальні темпи наступу значно відстають від планів. Українські військові очікують посилення тиску поблизу населених пунктів Майське та Віролюбівка.

Крім того, на Покровському напрямку зафіксовано перекидання 90-ї танкової дивізії Росії для посилення наступальних дій. Окупаційні війська намагаються прорватися в напрямку Родинського та захопити населений пункт Гришине, однак українські підрозділи продовжують стримувати тиск і ускладнювати просування противника.