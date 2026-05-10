Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що в смузі відповідальності його підрозділу росіяни не дотримуються режиму припинення вогню. Фактично його взагалі не було.

Дивіться також Справжній День перемоги: що й чому святкують 8 травня, а що 9 травня

Яка ситуація на фронті?

За словами Денисюка, на Лиманському напрямку росіяни зараз намагаються накопичити свій особовий склад ближче до лінії зіткнення. Це відбувається завжди, коли ворог оголошує про так зване "перемир'я".

При цьому росіяни не припинили обстріли. Військові фіксували артилерійські обстріли. Також особливо активно працювали ворожі ударні безпілотники.

Відтак активно працювали наші батареї дронів-перехоплювачів та підрозділи радіоелектронної боротьби, щоб глушити та збивати ці крила. Не даємо можливості ворогу завдавати ударів по наших позиціях чи логістичних шляхах,

– зазначив Денисюк.

Зверніть увагу! 24 Канал оголосив збір на потреби 66 окремої механізованої бригади, щоб захистити небо на Лиманському напрямку. Військові потребують дронів-перехоплювачів, блоки керування, передавачі та інші важливі запчастини. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/8EFssj4aAL.

В американському Інституті вивчення війни підкреслили, що режиму припинення вогню на фронті немає. Відбулося певне зниження інтенсивності бойових дій. Але до реального перемир'я справа не дійшла. Російські окупанти використали цей момент для ротацій, перегрупування та перекидання підкріплень. Так вони готуються до нових наступальних дій.

Військовий оглядач Денис Попович назвав 2 причини, чому російський диктатор принаймні публічно погодився на перемир'я. Йому дійсно було важливо провести парад в Москві без різних інцидентів. Але також він ще й боявся за власну безпеку.

Політичний консультант та військовий Олександр Антонюк прогнозує, що Росія завдасть масованого удару по Україні після 11 травня. Ворог використає перемир'я для накопичення ракет та дронів для подальших атак по нашій державі.

Що відомо про перемир'я на 9 – 11 травня?

Наприкінці квітня диктатор Володимир Путін заговорив про намір запровадити "перемир'я" на 9 травня. Фактично він це зробив для того, аби безпечно провести парад в Москві, який є сакральним для російської пропаганди. Атаки по настільки важливому для Кремля заходу сильно вдарили б по репутації режиму та продемонстрували б, що Путін не здатен контролювати ситуацію у своїй країні.

Президент Володимир Зеленський закликав Росію розпочати припинення вогню ще 6 травня. Однак ворог не дотримався цієї пропозиції. Відповідно Україна наголошувала, що може завдати удару по параду в Москві. У відповідь представники Кремля відкрито погрожували вдарити по центру Києва.

Зрештою президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Україна та Росія досягли перемир'я упродовж 9 – 11 травня. Також він повідомив про обмін полоненими 1000 на 1000. Утім, згодом диктатор дав задню та почав розповідати, що обмін буде меншим.