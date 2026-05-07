Також у Кремлі вкотре звинуватили Володимира Зеленського у нібито небажанні припиняти вогонь. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про погрози Кремля?

Напередодні 9 травня російська влада посилила риторику щодо України та пригрозила новими атаками. Зокрема, Марія Захарова заявила, що у разі "провокацій" під час святкування Дня перемоги Київ може зазнати масованого ракетного удару.

Вона зазначила, що Росія "буде рішуче припиняти будь-які провокації київського режиму". Також Захарова згадала попередження російського Міноборони про можливі "відповідні кроки". Окремо представниця російського МЗС пригрозила Україні новими ударами у разі спроб зірвати парад у Москві 9 травня.

Київ може бути підданий масованому ракетному удару у випадку спроб реалізувати погрози Зеленського на 9 травня,

– заявила Захарова.

Водночас російська сторона не уточнила, які саме дії вважає "провокаціями" та про які "погрози" йдеться.

Крім цього, Захарова назвала заяви Володимира Зеленського про перемир'я 5 – 6 травня "кривавим піаром". За її словами, Україна нібито намагається "перебити ініціативу Росії" щодо припинення вогню на 9 травня. У МЗС Росії також заявили, що президент України "не віддавав наказу" про припинення вогню в цей період. Російська сторона стверджує, що українські заяви пов'язані із ситуацією на фронті.

Як реагує на погрози українська сторона?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене Україною перемир'я на 5 – 6 травня фактично було зірване Росією. Попри пропозицію Києва щодо повного припинення вогню, російська армія продовжила атаки вздовж усієї лінії фронту та обстріли українських міст.

За словами глави держави, протягом дня з різних регіонів України надходили повідомлення про нові удари. Зокрема, йдеться про Донеччину, Харківщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Чернігівщину, Запорізьку та Херсонську області. Зеленський наголосив, що лише за кілька годин Росія здійснила понад 1800 порушень режиму тиші.

Президент підкреслив, що попри всі заяви про можливе перемир'я, окупаційні війська не припинили жодного виду бойової активності. У зв'язку з цим Україна реагуватиме відповідно до розвитку ситуації та у разі чого діятиме дзеркально. Водночас глава держави зазначив, що українська сторона передала Росії чіткі пропозиції щодо припинення вогню та переходу до дипломатичного врегулювання війни.

Раніше Зеленський заявляв про активне переміщення російських систем протиповітряної оборони до Москви. За його словами, Росія формує додаткові кільця ППО навколо столиці, перекидаючи комплекси з інших регіонів.

Він наголосив, що такі дії свідчать про зміну військових пріоритетів Росії та концентрацію ресурсів на захисті Москви. Водночас це, за його словами, призводить до послаблення оборони в інших регіонах країни.

Зеленський підкреслив, що російське керівництво більше дбає про безпеку параду в Москві, ніж про власні регіони. Зеленський додав, що це відкриває для України додаткові оперативні можливості.