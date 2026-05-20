Деталі передає The Guardian. До слова, це перший закордонний візит Мадяра на новій посаді.

Дивіться також Україна готується до перезапуску відносин із Угорщиною, – Зеленський

Що сказав Петер Мадяр про Україну 20 травня?

Журналіст Telex запитав прем'єра Угорщини, що він думає про позицію поляків щодо можливого завершення російсько-української війни. Мовляв, Польща рішуче підтримує українців збройно та фінансово, а також постійно посилює тиск на Росію, щоб завершити війну.

У відповідь Мадяр згадав, що світ гарантував Україні незалежність та територіальна цілісність за Будапештським меморандумом, підписаним в столиці Угорщини.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

В Європейському Союзі є суверенні держави-члени, і вони мають суверенне право вирішувати, яким шляхом йти в певних сферах. Дозвольте мені підкреслити тут, у Варшаві, те, що я вже багато разів говорив: Україна є жертвою (у неспровокованій агресії Росії, – 24 Канал) і має повне право захищати свої територіальний суверенітет і цілісність усіма доступними засобами. Я хочу підкреслити це також тому, що незалежність та територіальна цілісність України були гарантовані Будапештським меморандумом, укладеним у 1994 році. Гарантовані доти, доки вони були гарантовані. До 2014 року,

– сказав Мадяр.



Положення Будапештського меморандуму / Інфографіка "Слово і Діло"

Зверніть увагу! В лютому цього року Володимир Зеленський зауважив: українці нікому не довіряють, бо бачили Будапештський меморандум. Тому гарантії безпеки від інших держав мають бути реалістичними, адже Україна вже віддала ядерну зброю в обмін на папірець. Жодна країна в світі не прийшла на допомогу, коли в 2014 році почалася гібридна війна Росії на Донбасі та відбулася анексія Криму.

Угорський прем'єр закликав якнайшвидше встановити тривале перемир'я.

"Метою кожного, і це може бути єдиною метою, є якнайшвидше досягнення тривалого перемир'я, а потім такого миру, такого тривалого миру, який міжнародні сторони дійсно гарантують", – підкреслив політик.

Також Петер Мадяр нагадав, що був першим євродепутатом, який приїхав до Києва, коли Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у 2024 році.

Своєю чергою Дональд Туск говорив, що Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ до ЄС і дуже прагне членства в Європейському Союзі.

Цікаво! 20 травня глава Офісу Президента Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів і представників бізнесу допомогти Україні з прискореним вступом до ЄС. "Україна не може чекати на це десятиліттями", – наголосив Буданов. Ішлося про комплексну стратегію економічної трансформації України, яка має сформувати нову економіку нашої держави.

Навіщо Мадяр поїхав саме в Польщу, як розуміти його візит?

Про те, що в разі перемоги на виборах найперше поїде саме в Польщу, Петер Мадяр говорив давно. Для нього це символічна країна, адже лідер партії "Тиса" намагається проводити демократичні реформи в Угорщині за прикладом Польщі.

В угорській політиці є вислів "приїжджає швидкісний потяг з Варшави". Це означає, що угорська політика з часів посткомуністичної трансформації формувалася так, що "польські" зміни незабаром відбувалися в Угорщині. Зараз також прибув потяг з Польщі разом з перемогою "Тиси" в Угорщині. Це означає, що Польща трохи попереду,

– пояснив Мадяр.

Разом з ним до Польщі поїхали шестеро міністрів.

Дональд Туск обіцяє Угорщині допомогу в різних сферах. Наприклад, Польща на 90 відсотків залежала від російської нафти й газу. Для Угорщини енергетична незалежність поки недосяжна. За даними болгарського Центру дослідження демократії (CSD), частка російської нафти в угорському імпорті від початку війни в Україні зросла з 61 до 92 відсотків. Утім, аналітики вказали: альтернативою може стати Адріатичний нафтопровід і хорватський нафтопровід JANAF.

На думку політолога Євгена Магди, глава угорського уряду проводить показові зустрічі в Польщі – зокрема з легендарним лідером профспілки "Солідарність", експрезидентом Польщі Лехом Валенсою. У приході Мадяра до влади експерт вбачає цілу революцію в Угорщині. Віктор Орбан був 16 років при владі, а тому Мадяру важливо показати себе відкритим до змін.

"Дональд Туск повинен сприяти наповненню двосторонніх відносин прагматизмом, з Каролем Навроцьким Мадяр може продемонструвати відданість ідеалам польсько-угорського партнерства, а з Лехом Валенсою обговорити особливості протистояння авторитарному управлінню", – написав Магда.

Символічно, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан звільнила з посади посла Угорщини в Польщі – саме перед візитом туди Мадяра. Вона висловилася, що нова ера відносин вимагає іншого підходу.