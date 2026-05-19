Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про відновлення двосторонніх консультацій з Угорщиною?

Глава держави повідомив, що спільно із главою МЗС Андрієм Сибігою оновив європейські зовнішньополітичні пріоритети на травень – червень цього року.

За його словами, нині Київ веде активний діалог із новою владою Угорщини та готується до двосторонніх консультацій.

Зеленський зауважив, що очікує на конструктивне перезавантаження відносин та реальні результати.

Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати,

– додав президент.

Зауважимо, що дипломати та чиновники ЄС для видання Politico повідомили, що заяви Будапешта про переговори із Києвом щодо прав угорської меншини можуть свідчити про готовність Угорщини підтримати початок офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу уже найближчим часом.

Також видання пише, що протягом наступних місяців може відбутись зустріч лідерів двох держав.