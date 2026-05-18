Удар по Закарпаттю є наслідком зміни влади в Угорщині, пише видання The Times.

Дивіться також Наймасованіша атака по Закарпаттю за всю війну: "Шахеди" атакували курортну Сваляву

Як атака на Закарпаття пов’язана зі зміною угорського прем'єра?

Петер Мадяр офіційно зайняв посаду прем’єр-міністра Угорщини 9 травня. А вже 13 травня, після закінчення так званого перемир’я, Закарпатська область опинилася під масованою атакою російських дронів.

Аналітики The Times зазначають, що всі роки повномасштабної війни регіон був захищений від повітряних атак через інтереси Орбана на Закарпатті. У регіоні проживає велика угорська громада. Етнічні угорці в Закарпатській області роками підтримували Віктора Орбана, оскільки той сприяв отриманню ними громадянства Угорщини, фінансував освітні та культурні проєкти.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Через дружні стосунки колишнього очільника уряду Угорщини з Кремлем, регіон залишався у відносній безпеці. Все змінилося, коли посаду прем’єр-міністра зайняв опонент Орбана Петер Мадяр.

Наразі жителі Закарпаття вже не вважають свій регіон безпечним. Такими думками з журналістами The Times поділились кілька місцевих.

Мене шокувало те, що ми опинилися під атакою. Це було найспокійніше місце в усій країні. А зараз війна наближається й до нас. Тепер в Україні немає місця, яке було б дійсно безпечним,

– зазначила одна з місцевих жительок.

Як в Угорщині відреагували на влучання по Закарпаттю?

Після того, як стало відомо про російську атаку, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала для надання пояснень посла Росії Євгенія Станіславова. Новообраний прем’єр-міністр одразу відреагував на інцидент.

"Уряд Угорщини рішуче засуджує напад Росії на Закарпаття," – заявив Петер Мадяр.

Президент країни Тамаш Шуйок також засудив дронову атаку на Закарпатську область та закликав до припинення військових дій.

Зверніть увагу! Хоча атака 13 травня була наймасовішою для регіону, Закарпатська область і раніше зазнавала російських бомбардувань. Зокрема, у травні 2022 року внаслідок ракетного удару була пошкоджена залізнична інфраструктура у Воловці. А у серпні 2025 року росіяни атакували складські приміщення у Мукачеві. Тоді постраждало 15 осіб.

Куди поцілили російські дрони?

Нагадаємо, 13 квітня росіяни атакували Закарпатську область безпілотниками типу "Шахед". Зокрема, влучання дронів зафіксували у Сваляві та Ужгороді. Постраждали об’єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, вибухи лунали ще в кількох громадах регіону.

Під час атаки на Закарпаття Словаччина тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з Україною. Внаслідок цього у зоні переходу утворилися великі черги. Пункти пропуску не працювали близько двох годин.