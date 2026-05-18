Про це стало відомо із його допису у телеграм-каналі.

Що після виходу із СІЗО заявив Єрмак?

Нагадаємо, 18 травня після внесення усієї суми застави у розмірі 140 мільйонів гривень Андрія Єрмака випустили із СІЗО.

Після виходу він вперше звернувся до своєї авдиторії у телеграм-каналі. Політик подякував усім, хто долучився до внесення застави – як особистим знайомим, так і тим, із ким раніше зустрічатись не доводилось.

Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент. Справедливість варта того, щоб за неї боротися,

– додав Єрмак.

Також він вкотре заявив про свою невинуватість та заперечив усі звинувачення у свій бік. Ексочільник ОП наголосив, що поважає закон, тож й надалі продовжуватиме захищати свою позицію та репутацію у правовому полі.

Єрмак зазначив, що не залишав країну й не планує цього робити. За його словами, він і надалі продовжить свою діяльність, спрямовану на підтримку держави, зокрема військових, полонених та громадян, які потребують допомоги.

Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час – працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки,

– написав ексочільник ОП.