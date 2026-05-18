Таку інформацію оприлюднив проєкт "Схеми".

Дивіться також Андрія Єрмака випустили із СІЗО

Хто та які суми вносив на заставу Єрмаку?

Джерела у правоохоронних органах повідомили, що впродовж 16 та 17 травня сім компаній перерахували на рахунок застави за Андрія Єрмака понад 94 мільйони гривень, хоча до визначеної судом суми у 140 мільйонів бракувало 85 мільйонів.

Саме після внесення цих коштів 18 травня Єрмак зміг вийти зі СІЗО, де перебував декілька останніх днів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

30 мільйонів гривень застави за Єрмака внесла приватна "Науково-дослідна судово експертна установа". Вона була створена у 2017 році, а до вересня 2025 року брала участь у державних тендерах на проведення судових експертиз та досліджень для держустанов та комунальних підприємств.

Керівник компанії Володимир Іванков у коментарі журналістам заявив, що зробив внесок за власним бажанням та сприймає це як "рекламу своєї фірми".

Дещо більше, 32 мільйони гривень, внесла дніпровська компанія "Спеціалізоване управління Стройелектромонтаж", яка була створена в 2000 році, і має основний вид діяльності "будівництво житлових і нежитлових будівель". У 2017 році вона фігурувала в кримінальному провадженні Національної поліції щодо ймовірної легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також несплати податків.

Платіж у розмірі 4 мільйони перерахувало адвокатське об'єднання "А.ДВА.КА.Т". Його керівником є Ярослав Куц, який у 2019 – 2020 роках балотувався до Верховної Ради та Ірпінської міськради. Раніше, у 2016 році, Куц був експертом кримінального ток-шоу "Глядач як свідок" на телеканалі "Україна".

Ще 10,2 мільйона гривень застави внесло приватне підприємство "СВ-ГРУП", яке спеціалізується на торгівлі автомобілями. На дзвінки журналістів власниця компанії Валерія Продан не відповідає.

Адвокатське об'єднання з Києва "Де Леге Лата" переказало на заставу Єрмаку 14 мільйонів гривень. Відомо, що його власник Віталій Марфін, колишній працівник Головного відділу контррозвідувального захисту економіки Управління СБУ в Києві та чоловік судді Дніпровського районного суду Наталії Марфіної, яка під час Революції гідності підтвердила в апеляції позбавлення одного з активістів "Автомайдану" права керувати авто. Цікаво, що в 2011 році самого Марфіна затримали за підозрою в отриманні хабаря розміром 180 тисяч доларів, а згодом визнали винним та засудили до штрафу у 25 тисяч гривень.

Ще 4 мільйони гривень внесла ТОВ "Арена Марин" – логістична компанія з Одеси зі статутним капіталом в 40 тисяч гривень. Власником є 76-річний Олександр Русняк.

Серед фізичних осіб, хто вносив заставу за Єрмака:

Сергій Свириба – 6,5 мільйона гривень,

Роза Тапанова – 8 мільйонів гривень,

Сергій Ребров – 30 мільйонів гривень,

Володимир Петров – 80 тисяч гривень,

Ігор Фомін – 5 мільйонів гривень,

Аліна Волошина – 368 тисяч гривень,

Олександр Крикунов – 500 тисяч гривень.

Зауважимо, що після звільнення Єрмака із посади керівника Офісу президента він заявляв про бажання долучитись до лав Збройних сил України, однак цього не сталось. А вже в січні 2026 року стало відомо, що Єрмак відновив право працювати адвокатом. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у коментарі 24 Каналу припустила, що наразі Єрмак шукає різні варіанти, аби захиститись процесуально у випадку обшуків.



Богуславець додала, що Єрмак має відповісти за все, що зробив на посаді керівника ОП. Зокрема мовиться не лише про операцію "Мідас", а й про те, що Єрмак збирав незаконні наради силовиків з правоохоронних органів, які фактично мали знищити НАБУ і САП.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

11 травня НАБУ та САП вручили підозру ексочільнику ОП Андрію Єрмаку за частиною 3 статті 209 КК України. Ідеться про відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого організованою групою або в особливо великому розмірі.

Це тяжкий злочин, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Антикорупційні органи викрили схему відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, через будівництво приватних резиденцій в елітному котеджному містечку в Козині, що під Києвом.

Упродовж 2021 – 2025 років фігуранти схеми відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка. Чотири маєтки будувались на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів.

Частину вкладених у будівництво коштів отримувались через так звану "пральню", якою керував бізнесмен – майбутній власник однієї з резиденцій. А це – майже 9 мільйонів доларів.