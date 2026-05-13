Про атаку та наслідки російської атаки повідомив журналіст Віталій Глагола.

Що відомо про ворожу атаку по Сваляві?

Росія 13 травня атакувала Україну БпЛА. У Сваляві зафіксували влучання ворожого безпілотника типу "Шахед".

Наслідки удару дрона по Сваляві / Скриншоти

За інформацією Віталія Глагола, дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа.

Усі інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється. Також ворожий дрон пролітав над територією Міжгірщини.