У Хмельницькому під час атаки дронів постраждало троє людей

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема вибиті вікна. Про це повідомляє міський голова Хмельницька Олександр Симчишин.

Дивіться також У Києві – вибухи: столицю атакували дрони, в одному з районів упали уламки

Що відомо про атаку?

За словами Симчишина, терористична атака Росії тривала упродовж дня 13 травня, а у небі над регіоном залишалася значна кількість ворожих БпЛА.

Мешканців Хмельницького та області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою. У владі наголосили, що сили ППО продовжували працювати по ворожих цілях.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Станом на 12:30 стало відомо про трьох поранених у громаді. Усі постраждалі перебували у свідомості, їм оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Окрім постраждалих, унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Інформацію щодо масштабів руйнувань продовжують уточнювати відповідні служби.

Влада також попередила, що загроза нових ударів залишалася актуальною навіть після перших вибухів. Через це людей закликали не залишати безпечні місця без нагальної потреби. Наразі на місцях працюють усі необхідні служби, а медики надають допомогу постраждалим. Остаточні наслідки атаки встановлюються.

Які ще міста були атаковані ворогом?