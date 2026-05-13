У Хмельницькому під час атаки дронів постраждало троє людей

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема вибиті вікна. Про це повідомляє міський голова Хмельницька Олександр Симчишин.
Що відомо про атаку?
За словами Симчишина, терористична атака Росії тривала упродовж дня 13 травня, а у небі над регіоном залишалася значна кількість ворожих БпЛА.
Мешканців Хмельницького та області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою. У владі наголосили, що сили ППО продовжували працювати по ворожих цілях.
Станом на 12:30 стало відомо про трьох поранених у громаді. Усі постраждалі перебували у свідомості, їм оперативно надали медичну допомогу та госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Окрім постраждалих, унаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Інформацію щодо масштабів руйнувань продовжують уточнювати відповідні служби.
Влада також попередила, що загроза нових ударів залишалася актуальною навіть після перших вибухів. Через це людей закликали не залишати безпечні місця без нагальної потреби. Наразі на місцях працюють усі необхідні служби, а медики надають допомогу постраждалим. Остаточні наслідки атаки встановлюються.
Які ще міста були атаковані ворогом?
13 травня у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух, причини якого ще не підтверджено офіційно. Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу атаку російських безпілотників, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
У Полтаві вночі 13 травня під час повітряної тривоги мешканці міста чули вибухи. Через ворожу атаку без світла залишилися понад 6,5 тисяч побутових та 548 юридичних абонентів. Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило.
Росія тероризує Україну дронами. Тривога дісталася й до Івано-Франківської області. Там, у Коломиї, прогриміли вибухи. У місті фіксують проблеми зі світлом.
Атакували окупанти й Одещину. Унаслідок ударів були пошкоджені складські та господарські приміщення, виникли локальні пожежі, які згодом ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Малині на Житомирщині також фіксували вибухи, після яких над містом підіймався дим. Дрони тероризували й Київщину.