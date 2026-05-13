Про наслідки ворожого обстрілу для регіону розповів начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки на Одещину?

У ніч на 13 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по промисловій інфраструктурі Одеської області. Атака відбулася у кілька хвиль, спричинивши пошкодження складських і господарчих приміщень.

Внаслідок влучань на об'єктах виникли локальні пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До слова, повітряна тривога в регіоні тривала майже цілу ніч. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в регіоні.

