Про це пише голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Що відомо про влучання у будинок у Кривому Розі 12 травня?
Про влучання Олександр Вілкул повідомив о 19:44. Тоді ж стало відомо, що мішенню ворога став звичайний житловий будинок.
Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію,
– написав голова Ради оборони міста Кривого Рогу.
Місцеві телеграм-канали писали, що, за попередніми даними, у будинок міг влетіти ворожий "Шахед". Наразі офіційної інформації щодо цього – не було.