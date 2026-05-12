Про це пише голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Що відомо про влучання у будинок у Кривому Розі 12 травня?

Про влучання Олександр Вілкул повідомив о 19:44. Тоді ж стало відомо, що мішенню ворога став звичайний житловий будинок.

Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію,

– написав голова Ради оборони міста Кривого Рогу.

Місцеві телеграм-канали писали, що, за попередніми даними, у будинок міг влетіти ворожий "Шахед". Наразі офіційної інформації щодо цього – не було.