Про це інформує ДСНС.

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину?

Внаслідок ворожого удару у Кам'янському районі спалахнула масштабна пожежа – загорілися бензовоз та автозаправна станція.

Станом на 13:01 рятувальники ліквідували пожежу.

Окрім того, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

За попередніми даними рятувальників, постраждалих через російську атаку немає.

Атака на Дніпропетровщину: дивіться фото ДСНС

Важливо! Після завершення перемир'я російські війська атакували українські міста 216 ударними безпілотниками різних типів, зокрема "Шахедами", "Герберами", "Італмасами" та дронами-імітаторами "Пародія". Українські сили ППО успішно відбивали повітряну атаку, збивши 192 ворожі БпЛА. Однак 25 безпілотників влучили на щонайменше 10 локаціях, тоді як на п'яти зафіксовано падіння уламків.

Які ще регіони нещодавно атакувала Росія?

Зранку 12 травня російські війська запустили на українські міста ударні безпілотники. Повітряна тривога лунала у Хмельницькій, Київській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

На Хмельниччині російські дрони пошкодили 4 приватні житлові будинки. У них повибивало вікна, понівечило покрівлю та фасади. Постраждалих чи загиблих, на щастя, немає.

Тоді як на Київщині, у Фастівському районі, через російську атаку руйнувань зазнав дитячий садок та житлові будинки.