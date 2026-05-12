Об этом информирует ГСЧС.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

В результате вражеского удара в Каменском районе вспыхнул масштабный пожар – загорелись бензовоз и автозаправочная станция.

По состоянию на 13:01 спасатели ликвидировали пожар.

Кроме того, был поврежден объект критической инфраструктуры.

По предварительным данным спасателей, пострадавших из-за российской атаки нет.

Атака на Днепропетровщину: смотрите фото ГСЧС

Важно! После завершения перемирия российские войска атаковали украинские города 216 ударными беспилотниками различных типов, в частности "Шахедами", "Герберами", "Италмасами" и дронами-имитаторами "Пародия". Украинские силы ПВО успешно отражали воздушную атаку, сбив 192 вражеских БпЛА. Однако 25 беспилотников попали по меньшей мере на 10 локациях, тогда как на пяти зафиксировано падение обломков.

Какие еще регионы недавно атаковала Россия?

Утром 12 мая российские войска запустили на украинские города ударные беспилотники. Воздушная тревога звучала в Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях.

В Хмельницкой области российские дроны повредили 4 частных жилых дома. В них выбило окна, испортило кровлю и фасады. Пострадавших или погибших, к счастью, нет.

Тогда как на Киевщине, в Фастовском районе, из-за российской атаки разрушениям подвергся детский сад и жилые дома.