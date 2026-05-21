Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы, передает 24 Канал.

Что известно о создании ракет-перехватчиков?

Федоров рассказал, что специалисты уже нашли решение, которые близки к готовности. Даже начались первые тестирования.

Наша задача – масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени – зимы. Хотим масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed,

– сказал министр.

Он пояснил, что новые решения помогут дополнительно защитить критическую инфраструктуру, кроме использования дронов-перехватчиков.

Для этого выдаются гранты, масштабируется производство и перезапускается рекрутинг команд.

К слову, Федоров рассказал, что продолжается развитие системы "малой ПВО". Именно благодаря ей уровень сбивания дронов значительно улучшился – за последние 4 месяца он увеличился вдвое, а поставки перехватчиков выросло в 2,6 раза.

Украина разработала эффективные дроны-перехватчики, которые помогли изменить математику войны. Удалось существенно снизить расходы на противодействие дешевым дронам.

В эксклюзивной колонке для 24 Канала Павла Гвозденко, заместитель командира отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", заметил, что украинские технологии противодроновой защиты вызвали интерес у США и других стран. Это свидетельствует о важности украинских инноваций в мировой системе безопасности.

Еще в марте, вскоре после обострения на Ближнем Востоке, союзники заинтересовались в дешевых дронах-перехватчиках, чтобы использовать их вместо дорогих ракет Patriot для уничтожения иранских "Шахедов" над ближневосточными странами.

В материале 24 Канала "Миссия "Закрыть небо"" бойцы 66 бригады, которые работают с дронами-перехватчиками и уничтожают российские БпЛА, рассказали, что дроны-перехватчики могут быть многоразовыми. После неудачной атаки они могут вернуться на позицию, там им заменяют только батареи, если другие части не пострадали.

Также недавно впервые удалось перехватить "Шахед" с помощью дрона, запущенного с надводной платформы. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что разворачивать ПВО нужно именно вдоль линии побережья, а сбивать цели не над землей, а над морем.