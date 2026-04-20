Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как это работает. По его словам, таким образом должны сбиваться вражеские цели на всем морском побережье.

Почему это важно?

Роман Свитан отметил, что нужно разворачивать ПВО вдоль линии Черноморского побережья, а сбивать не над землей, а над морем. Для этого нужны пусковые установки, дроны-перехватчики или ракеты, выводить их в море.

В режиме ожидания они должны там болтаться. Как только россияне уходят со стороны моря, оператор сидит на земле. Например, он может сидеть в Одессе, а за несколько или десятки километров эти пусковые установки. Есть определенная система слежения, и они просто не допускают дроны на нашу сушу,

– сказал военный эксперт.

По его словам, это правильное решение относительно Одесского направления. Но оно должно быть распространено на все морское побережье, море и реки. В частности, прикрыть Херсон, Никополь, Берислав. От Николаева до Одессы все должно быть перекрыто со стороны моря. Поэтому важно масштабирование.

Но не забывать, что следующей волной пойдут "Герани" с реактивным двигателем. Это уже будет большая скорость. Перехватчики на винте их не догонят. Поэтому нужно решать вопрос с перехватом ракетами ПЗРК, ЗРК малой дальности. Их также можно выводить в море. Создавать такую фронтовую, фронтальную, барьерную систему ПВО в районе Одессы и вдоль всего Черноморского побережья,

– добавил полковник запаса ВСУ.

Что известно об успешном перехвате "Шахеда"?