Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к Patriot. В эфире телемарафона Владимир Зеленский признал, что это "очень серьезный пакет".
Как Украина хочет бороться с баллистикой без Patriot?
В то же время глава государства отметил, что эти ракеты Украина получит нескоро. По словам президента, немцы уже получили лицензии. Однако теперь нужно, чтобы они еще наладили производство.
Итак, объяснил политик, вопрос дефицита ракет для Patriot до сих пор остается актуальным.
Владимир Зеленский считает, что у Европы должна быть своя антибаллистическая система. Украина уже говорила об этом с несколькими государствами. Работа в этом направлении продолжается.
Нам надо за год сделать свою антибаллистическую систему, чтобы не зависеть от Patriot. Это очень сложно, но реалистично,
– подчеркнул президент.
Какая у Украины ситуация с ПВО?
Украина сталкивается с серьезным дефицитом ракет к системам Patriot из-за задержек поставок, вызванных войной США против Ирана.
В Украине начали применять элементы частной инновационной системы противовоздушной обороны на основе дистанционно управляемых пулеметов. В Харьковской области частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", который летел со скоростью более 400 километров в час.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может увеличить количество массированных атак до 7 в месяц.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что Россия меньше полагается на ракеты и больше – на дроны. Если в 2022 – 2023 годах запускали более 100 ракет за раз, то теперь акцент сместился на массовые атаки беспилотниками.