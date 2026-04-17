В то же время это не означает, что у России стало больше воздушных средств для таких амбициозных планов. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что меняется в массированных обстрелах по Украине, ожидать ли в конце концов увеличения количества атак и сможет ли этому противостоять Украина.

Может ли Россия наносить 7 массированных ударов в месяц?

Россия действительно может увеличить количество массированных атак по Украине, говорит директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский. Такие планы врага направлены прежде всего на истощение украинской противовоздушной обороны.

Нам нужно обеспечивать средства ПВО ракетами и всем остальным, а сейчас (с увеличением количества атак, – 24 Канал) существенно сокращается время на логистику и оснащение боевых групп. Так россияне стремятся истощить и утомить нашу противовоздушную оборону, но у россиян нет ресурсов делать это долго,

– подчеркнул Храпчинский.

В частности, в начале 2026 года россияне значительно увеличили количество баллистических ударов по Украине. Но за последнее время их применение уменьшилось. В основном на это повлияли украинские атаки на ключевые заводы врага. Среди них – атака по Уоткинскому заводу и предприятию Кремний-Эл.

Украине и в дальнейшем нужно поражать производственные возможности России, чтобы не допустить увеличения массированных атак.

"Россияне не имеют четких мест, куда хотят попасть. У них есть желание атаковать дамбы, например в Киеве, или другие стратегические объекты. Но их главная задача – истощение и нагрузка ПВО. Чем больше гражданских погибнет, чем больше пострадает инфраструктура, тем лучше для России. Это методика террора", – подчеркнул офицер ВС в запасе.

Сейчас за месяц россияне массированно обстреливают Украину 3 – 4 раза. Однако, если количество атак действительно возрастет до 7 – это не означает, что каждый раз Россия сможет выпускать по украинским городам стандартное количество целей. Скорее всего, они просто растянут уже имеющееся количество средств на большее количество атак.

Фактически, оккупанты уже испытывают такую тактику: когда-то ночные атаки превратились в круглосуточные. Поздно вечером россияне запускают крылатые ракеты, ночью – баллистику и дроны, а утром и днем продолжают бить беспилотниками. С одной стороны это психологически давит на гражданское население, а с другой – серьезно влияет на возможности противовоздушной обороны.

Способна ли Украина противодействовать новой угрозе?

Нынешнему количеству массированных атак по Украине – в основном удается успешно противодействовать. Украинские оборонцы эффективно уничтожают крылатые ракеты, иногда процент сбития достигает 100%. Перехватывать удается и значительное количество запущенных дронов.

Видя успех ПВО, Россия и хочет увеличить количество массированных атак в месяц, чтобы противовоздушная оборона просто не могла справиться, объяснил Анатолий Храпчинский.

Прилеты все равно будут. Россияне запускают по 40 ракет, по 20 ракет, это надо понимать,

– подчеркнул Храпчинский.

Наибольшей сложностью для Украины остаются баллистические ракеты из-за ограниченного количества систем Patriot и еще более сложной ситуации с ракетами к ним.

Обратите внимание! Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Ближнем Востоке серьезно повлиял и на Украину, именно в вопросе вооружения. И чем дольше продлится обострение – тем сильнее это будет чувствовать Украина. Зеленский добавил, что сейчас больше всего не хватает ракет к Patriot – дефицит такой, что "хуже уже не может быть".

Как изменились массированные удары по Украине?

Бывший работник СБУ Иван Ступак заметил, что массированные обстрелы России теперь не настолько опираются на ракетную составляющую. Если в 2022 – 2023 годах за одну атаку по Украине могли выпустить до 100 ракет, сейчас ракетная компонента существенно уменьшилась, однако взамен ее компенсируют дронами.

"Дронов у них много. Они расширяют "Алабугу", модернизируют производства. Акцент сместился на дроны, и россиянам плевать – точные они или нет. По какой бы цели не прилетело, для них это уже успех", – отметил Ступак.

Справка. "Алабуга" – это особая экономическая зона, расположена в Татарстане. Там расположен и крупнейший завод по производству "Шахедов". Несколько раз по нему уже попадали украинские дроны.

Россия действительно постоянно производит новое вооружение – это касается, как ракет, так и дронов. К сожалению, говорит экс-работник СБУ, заявления о том, что в России осталось ракет "еще на 1 – 2 обстрела" давно в прошлом. По разным данным, только в месяц Москва может изготовить до 60 "Искандеров". Однако украинские силы работают над тем, чтобы возможностей для ударов у врага было меньше.

В прошлом месяце Украина ударила по предприятию "Кремний-Эл" – одному из крупнейших заводов по производству электроники для военных нужд. Кроме того, Иран больше не поставляет России военные товары. Любые запасы в конце концов заканчиваются. Нам нужно подождать до июня, чтобы понять, действительно ли у России есть проблемы с комплектующими и отразится ли на это количество оружия, которое они производят,

– подчеркнул Ступак.

Есть вероятность, что ряд неблагоприятных факторов действительно повлияет на способность Москвы производить новые дроны и ракеты для ударов по Украине. Впрочем, нужно время, чтобы сказать, действительно ли разница будет разительной.

