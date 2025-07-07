Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщества.

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Что известно о российской "Алабуге"

"Алабуга" – это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. OSINT-аналитики показали спутниковые снимки и рассказали о разрастании зоны.

Спутниковые снимки растущей СЭЗ "Алабуга" / Фото DniptoOsint

Желтым цветом на снимке обозначены общежития, где будут проживать работники и студенты. По данным аналитиков, всего планируется построить 72 таких общежития.

Красным цветом обведена территория, где будут новые производственные цеха завода,

– рассказали аналитики.

Они подчеркнули, что таких цехов уже 2, один из них – "Синергия-13", где собирают части для беспилотников. Цеха на снимке станут третьим таким объектом в ОЭЗ "Алабуга".

Один из заводов по производству "Шахедов" атаковали 15 июня. Известно, что "Алабуга" более чем в 1400 километрах от Луганщины, 1500 – от Харькова, и почти в 2000 километрах от Киева.

Эта экономическая зона является одной из крупнейших и наиболее успешной экономической зоной промышленно-производственного типа в России.