Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-сообщества.
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Что известно о российской "Алабуге"
"Алабуга" – это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан. OSINT-аналитики показали спутниковые снимки и рассказали о разрастании зоны.
Спутниковые снимки растущей СЭЗ "Алабуга" / Фото DniptoOsint
Желтым цветом на снимке обозначены общежития, где будут проживать работники и студенты. По данным аналитиков, всего планируется построить 72 таких общежития.
Красным цветом обведена территория, где будут новые производственные цеха завода,
– рассказали аналитики.
Они подчеркнули, что таких цехов уже 2, один из них – "Синергия-13", где собирают части для беспилотников. Цеха на снимке станут третьим таким объектом в ОЭЗ "Алабуга".
Один из заводов по производству "Шахедов" атаковали 15 июня. Известно, что "Алабуга" более чем в 1400 километрах от Луганщины, 1500 – от Харькова, и почти в 2000 километрах от Киева.
Эта экономическая зона является одной из крупнейших и наиболее успешной экономической зоной промышленно-производственного типа в России.