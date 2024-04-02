Было по меньшей мере 2 попадания на территории "Алабуги", пишут в сети. Где именно она расположена, показывает на карте 24 Канал.
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"Алабуга" на карте
Под атакой украинских дронов оказался завод в российском городе Елабуга, что в Татарстане. Очередную успешную операцию провело ГУР.
Интересно, что на этом заводе оккупанты собирали "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2". Вражеское предприятие расположено в 1200 километрах от границы с Украиной.
Где расположен завод: смотрите карту
Добавим, что "Алабуга" является одной из крупнейших и наиболее успешной экономической зоной промышленно-производственного типа в России. Она приносит 59% совокупной выручки и 34% налоговых сборов от всех особых экономических зон страны-агрессора.
Где расположена "Алабуга": смотрите на карте