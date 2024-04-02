Собственно, во вторник утром, 2 апреля, об этом стало известно. В то же время 24 Канал рассказывает все, что известно о соответствующей атаке, а также предприятие, в которое мог попасть беспилотный летательный аппарат.

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Атака на ТАНЕКО в Татарстане

Расположено соответствующее промышленное предприятие на территории города Нижнекамска, которое является третьим по численности в Татарстане. Пропагандисты называют удар по заводу "попыткой атаки", но вместе с тем отмечают, что дрон попал в одну из технологических установок, вследствие чего вспыхнул пожар.

Промышленная зона, где расположен завод ТАНЕКО: смотрите на карте от Google maps

Как пишут российские телеграм-каналы, пламя впоследствии удалось обуздать, обошлось без пострадавших.



Последствия атаки по российскому заводу в Татарстане / Фото из телеграм-каналов

ТАНЕКО – это сокращение от "Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс". Главным координатором строительства комплекса в 2005 году была компания "Татнефть", которая и инвестировала в этот проект. Интересно, что это первый НПЗ, построенный с нуля в постсоветской России.

В 2022 он поднялся на пятое место в рейтинге крупнейших нефтеперерабатывающих заводов вражеского государства с объемом переработки в 16,2 миллиона тонн нефти в год.

Уже в июле 2023 года стало известно, что решением СНБО Украина ввела санкции в отношении 192 человек и 291 компании. Среди них было и акционерное общество "Танеко". Согласно тексту документа, речь идет об ограничениях, наложенных на срок в 10 лет, предусматривающих:

блокирование активов;

полное прекращение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг;

запрет захода судов и самолетов в территориальное море Украины и воздушное пространство;

полный запрет совершения сделок по ценным бумагам;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в области безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

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Следует сказать, что "Татнефть", которая является материнской компанией ТАНЕКО, владела активами на территории Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и их ареста в мае. Эта компания даже судилась с правительством Украины в международном арбитраже в 2007 году из-за Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.