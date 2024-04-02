Об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах. В результате атаки есть значительные разрушения.
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Удар по заводу в Татарстане – операция ГУР
Так, целью атаки в Елабуге, что в Татарстане, за более 1000 километров от Украины, стал завод по сборке "Шахедов", которые оккупанты маркируют как "Герань-2". Очередную успешную операцию провело ГУР МО.
Собеседник издания отметил, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.
Кстати, также СМИ со ссылкой на источники пишут, что вражеский завод атаковали дроны украинского производства.
Кстати Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Что уже известно об этой атаке
- Российские пропагандисты пожаловались, что Татарстан атаковали дроны. Отметили, впервые с начала полномасштабной войны.
- Также враждебные СМИ писали, что два БПЛА якобы прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске.
- Взрывы на территории особой экономической зоны "Алабуга" прогремели около 6 утра.
- Интересно, что сначала пропагандисты писали о попадании по НПЗ в Татарстане. Впрочем, впоследствии исправили информацию.
- Также в сети сообщали, что якобы поврежден комплекс из восьми хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.
- Один из них – "Герон" – значительно пострадал.
- Впрочем, оккупанты традиционно пытаются скрыть последствия атаки. Заявляют, что серьезных разрушений якобы "нет", а технологический процесс заводов якобы "не нарушен". Правда, на кадрах с места хорошо видно значительные повреждения.
- Местные власти также сообщали о якобы 6 пострадавших.