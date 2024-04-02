Российские СМИ уже сообщили о разрушениях, в сети опубликовали ряд видео с места событий, а кремлевские военкоры делятся неутешительными прогнозами.
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Что известно
Атака беспилотников в Татарстане была осуществлена на предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где могут изготавливать БПЛА.
Как сообщили в телеграмм-канале Mash около шести утра взрывы были на территории особой экономической зоны "Алабуга". Повреждения получили также завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.
Повреждения в результате атаки дронов / Фото росСМИ
Атакован завод "Шахедов"
На территорию завода "Алабуга" якобы упали три дрона. Местные власти отрегаувала и подтвердила, что атака была осуществлена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была осуществлена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет,, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывают необходимую помощь", – цитируют российские издания главу Татарстана Рустама Миниханова.
Момент атаки в Татарстане: видео
В "Алабуге" собирают дроны
Российский военный аналитик Ян Матвеев тоже сообщил, что в особой экономической зоне "Алабуга", которая попала под удар беспилотниками, расположен завод, где производят дроны "Шахед". Он мог быть поврежден и по мнению "эксперта", ВСУ наверняка атакуют снова.
Скорее всего, российским военным придется ставить туда дополнительные комплексы ПВО, а желающих там поработать станет меньше,
– Добавил Ян Матвеев.
Завод атаковали дроны ГУР
Источники в спецслужбах подтвердили, что целью атаки в российском Татарстане, что за более 1000 километров от Украины, стал завод по сборке "Шахедов", которые оккупанты маркируют как "Герань-2". Источники также подтвердили, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.
Также уже подтверждено, что в Нижнекамске, что тоже в Татарстане успешно поражен НПЗ.