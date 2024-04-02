Российские СМИ уже сообщили о разрушениях, в сети опубликовали ряд видео с места событий, а кремлевские военкоры делятся неутешительными прогнозами.

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Что известно

Атака беспилотников в Татарстане была осуществлена на предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где могут изготавливать БПЛА.

Как сообщили в телеграмм-канале Mash около шести утра взрывы были на территории особой экономической зоны "Алабуга". Повреждения получили также завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.



Повреждения в результате атаки дронов / Фото росСМИ

Важно! Официально местные власти не называют атакованные предприятия. Но указано, что речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", которая расположена более чем в 1000 километрах от границы с Украиной. В этой экономической зоне расположен НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и завод по производству ударных дронов "Шахед". Также на территории размещены общежития работников этого завода.

Атакован завод "Шахедов"

На территорию завода "Алабуга" якобы упали три дрона. Местные власти отрегаувала и подтвердила, что атака была осуществлена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была осуществлена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет,, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывают необходимую помощь", – цитируют российские издания главу Татарстана Рустама Миниханова.

Момент атаки в Татарстане: видео

В "Алабуге" собирают дроны

Российский военный аналитик Ян Матвеев тоже сообщил, что в особой экономической зоне "Алабуга", которая попала под удар беспилотниками, расположен завод, где производят дроны "Шахед". Он мог быть поврежден и по мнению "эксперта", ВСУ наверняка атакуют снова.

Скорее всего, российским военным придется ставить туда дополнительные комплексы ПВО, а желающих там поработать станет меньше,

– Добавил Ян Матвеев.

Завод атаковали дроны ГУР

Источники в спецслужбах подтвердили, что целью атаки в российском Татарстане, что за более 1000 километров от Украины, стал завод по сборке "Шахедов", которые оккупанты маркируют как "Герань-2". Источники также подтвердили, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Также уже подтверждено, что в Нижнекамске, что тоже в Татарстане успешно поражен НПЗ.