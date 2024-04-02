Російські ЗМІ уже повідомили про руйнування, у мережі опублікували низку відео з місця подій, а кремлівські воєнкори діляться невтішними прогнозами.

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Що відомо

Атаку безпілотників у Татарстані було здійснено на підприємства в Нижньокамську та Єлабузі, де можуть виготовляти БПЛА.

Як повідомили у телеграм-каналі Mash близько шостої ранку вибухи були на території особливої економічної зони "Алабуга". Пошкоджень зазнали також завод та гуртожиток. Попередньо, є постраждалі.



Пошкодження унаслідок атаки дронів / Фото росЗМІ

Важливо! Офіційно місцева влада не називає атаковані підприємства. Але вказано, що йдеться про особливу економічну зону "Алабуга", яка розташована за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. В цій економічній зоні розташований НПЗ "Елаз-Нафтопродукт" та завод із виробництва ударних дронів "Шахед". Також на території розміщені гуртожитки працівників цього заводу.

Атаковано завод "Шахедів"

На територію заводу "Алабуга" нібито впали три дрони. Місцева влада відрегаувала і підтвердила, що атака була здійснена на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

"Сьогодні вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає, технологічний процес підприємств не порушено. У Єлабузі є постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надають необхідну допомогу", – цитують російські видання голову Татарстану Рустама Мініханова.

Момент атаки у Татарстані: відео

В "Алабузі" збирають дрони

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв теж повідомив, що в особливій економічній зоні "Алабуга", яка потрапила під удар безпілотниками, розташований завод, де виробляють дрони "Шахед". Він міг бути пошкоджений і на думку "експерта", ЗСУ напевно атакують знову.

Швидше за все, російським військовим доведеться ставити туди додаткові комплекси ППО, а охочих там попрацювати стане менше,

– Додав Ян Матвєєв.

Завод атакували дрони ГУР

Джерела у спецслужбах підтвердили, що ціллю атаки у російському Татарстані, що за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Джерела також підтвердили, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Також уже підтверджено, що у Ніжнєкамску, що теж у Татарстані успішно уражено НПЗ.