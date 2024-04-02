Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Внаслідок атаки є значні руйнування.
До теми Вперше за час війни: дрони атакували НПЗ у Татарстані
Удар по заводу в Татарстані – операція ГУР
Так, ціллю атаки у Єлабузі, що в Татарстані, за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Чергову успішну операцію провело ГУР МО.
Співрозмовник видання зазначив, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
До речі, також ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що ворожий завод атакували дрони українського виробництва.
До речі Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
Що вже відомо про цю атаку
- Російські пропагандисти поскаржилися, що Татарстан атакували дрони. Наголосили, вперше від початку повномасштабної війни.
- Також ворожі ЗМІ писали, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську.
- Вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга" прогриміли близько 6 ранку.
- Цікаво, що спочатку пропагандисти писали про влучання по НПЗ в Татарстані. Втім, згодом виправили інформацію.
- Також у мережі повідомляли, що нібито пошкоджено комплекс з восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році.
- Один із них – "Герон" – значно постраждав.
- Втім, окупанти традиційно намагаються приховати наслідки атаки. Заявляють, що серйозних руйнувань нібито "немає", а технологічний процес заводів буцімто "не порушено". Щоправда, на кадрах з місця добре видно значні пошкодження.
- Місцева влада також повідомляла про нібито 6 постраждалих.