Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Внаслідок атаки є значні руйнування.

До теми Вперше за час війни: дрони атакували НПЗ у Татарстані

Удар по заводу в Татарстані – операція ГУР

Так, ціллю атаки у Єлабузі, що в Татарстані, за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Чергову успішну операцію провело ГУР МО.

Співрозмовник видання зазначив, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

До речі, також ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що ворожий завод атакували дрони українського виробництва.

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Що вже відомо про цю атаку