Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Внаслідок атаки є значні руйнування.

До теми Вперше за час війни: дрони атакували НПЗ у Татарстані

Удар по заводу в Татарстані – операція ГУР

Так, ціллю атаки у Єлабузі, що в Татарстані, за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Чергову успішну операцію провело ГУР МО.

Співрозмовник видання зазначив, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

До речі, також ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що ворожий завод атакували дрони українського виробництва.

До речі Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Що вже відомо про цю атаку

  • Російські пропагандисти поскаржилися, що Татарстан атакували дрони. Наголосили, вперше від початку повномасштабної війни.
  • Також ворожі ЗМІ писали, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську.
  • Вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга" прогриміли близько 6 ранку.
  • Цікаво, що спочатку пропагандисти писали про влучання по НПЗ в Татарстані. Втім, згодом виправили інформацію.
  • Також у мережі повідомляли, що нібито пошкоджено комплекс з восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році.
  • Один із них – "Герон" – значно постраждав.
  • Втім, окупанти традиційно намагаються приховати наслідки атаки. Заявляють, що серйозних руйнувань нібито "немає", а технологічний процес заводів буцімто "не порушено". Щоправда, на кадрах з місця добре видно значні пошкодження.
  • Місцева влада також повідомляла про нібито 6 постраждалих.