У Росії заявляють, що вперше від початку повномасштабної війни дрони атакували НПЗ у Татарстані. Там повідомляють, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокам'янську, передає 24 Канал.

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Є постраждалі

Російські телеграм-канали пишуть, що приблизно о шостій ранку місцеві чули вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга", яка знаходиться під містом. Дісталося заводу та гуртожитку. За попередньою інформацією, 5 людей отримали травми.

Пошкодження отримав комплекс із восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році. Один із них ("Герон") значно постраждав.

Росіяни показали кадри із місця влучання.



Наслідки атаки по НПЗ / Фото російських ЗМІ

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що немає серйозних руйнувань. Голова Татарстану повідомив, що технологічний процес заводів не порушено, однак росіяни завжди заявляють подібне.

Момент влучання: дивіться відео

Атаки на російські НПЗ