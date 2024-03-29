Український лідер акцентував, що наша держава має право захищати свою енергетичну інфраструктуру, вдаючись до ударів по російських об'єктах. "Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, і росіяни її атакують, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти?" – заявив він.

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Україна має давати відсіч агресору

Зеленський наголосив на важливості отримання далекобійних ракет ATACM-300 для стримування агресора. Президент вважає, що ці ракети дозволять знищити військові об'єкти в окупованому Криму та зупинити російські атаки з повітря.

Коли Росія має ракети, а у нас їх немає, вони атакують ракетами все – газові об'єкти, енергію, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACM-300 – це відповідь,

– сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна розробляє власну "армію дронів", здатних досягати цілей на відстані понад у 1 000 кілометрів углиб Росії. Однак він констатував, що лише дронами війну не перемогти.

Крім того, голова нашої держави визнав, що реакція США на удари України по російських нафтопереробних об'єктах не була позитивною. Проте, за його словами, Вашингтон не може обмежити Україну у використанні власної зброї.

Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що "ви не можете",

– цитує Зеленського газета The Washington Post.

Зверніть увагу! З-поміж іншого, Зеленський згадав у розмові з міжнародним журналістом про свій виступ у Мюнхені у лютому, де розповідав про можливі цілі для ATACMS. Він висловив надію, що ці ракети допоможуть Україні відновити контроль над своїми територіями та змусити російські війська відступити.

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Слід сказати, що у перші тижні березня 2024 року Україна завдала ударів по чималій кількості нафтопереробних заводів на території Росії, що призвело до суттєвого знищення спроможностей ворога. В ГУР констатували, що відповідні атаки впливають на боєздатність окупантів, оскільки створюють логістичні перешкоди.

Водночас видання Financial Times заявило з посиланням на власні джерела, що США закликають Україну утриматись від ударів по нафтових об'єктах на території Росії, оскільки це впливає на ціни на сировину у всьому світі.