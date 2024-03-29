Украинский лидер акцентировал, что наше государство имеет право защищать свою энергетическую инфраструктуру, прибегая к ударам по российским объектам. "Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергетическую систему, и россияне ее атакуют, мой вопрос: почему мы не можем им ответить?" – заявил он.

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Украина должна давать отпор агрессору

Зеленский отметил важность получения дальнобойных ракет ATACM-300 для сдерживания агрессора. Президент считает, что эти ракеты позволят уничтожить военные объекты в оккупированном Крыму и остановить российские атаки с воздуха.

Когда Россия имеет ракеты, а у нас их нет, они атакуют ракетами все – газовые объекты, энергетику, школы, заводы, гражданские здания. ATACM-300 – это ответ,

– сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина разрабатывает собственную "армию дронов", способных достигать целей на расстоянии более чем в 1 000 километров вглубь России. Однако он констатировал, что только дронами войну не победить.

Кроме того, глава нашего государства признал, что реакция США на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам не была положительной. Однако, по его словам, Вашингтон не может ограничить Украину в использовании собственного оружия.

Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что "вы не можете",

– цитирует Зеленского газета The Washington Post.

Обратите внимание! Среди прочего, Зеленский вспомнил в разговоре с международным журналистом о своем выступление в Мюнхене в феврале, где рассказывал о возможных целях для ATACMS. Он выразил надежду, что эти ракеты помогут Украине восстановить контроль над своими территориями и заставить российские войска отступить.

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Следует сказать, что в первые недели марта 2024 года Украина нанесла удары по немалому количеству нефтеперерабатывающих заводов на территории России, что привело к существенному уничтожению возможностей врага. В ГУР констатировали, что соответствующие атаки влияют на боеспособность оккупантов, поскольку создают логистические препятствия.

В то же время издание Financial Times заявило со ссылкой на собственные источники, что США призывают Украину воздержаться от ударов по нефтяным объектам на территории России, поскольку это влияет на цены на сырье во всем мире.