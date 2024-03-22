В частности, об этом в эфире оппозиционного канала "Дождь" заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк. Кроме того, отреагировала на заявления Financial Times и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны

Подоляк заявил, что статья Financial Times о том, что США якобы просят Украину прекратить удары по российским НПЗ, не соответствует действительности. В ОП заявили, что это фейковая информация.

Это фиктивная информация. Никто не после двух лет полномасштабной войны будет диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру,

– заявил Подоляк.

Ольга Стефанишина на Киевском Форуме по безопасности также прокомментировала заявление о том, что США якобы требуют прекратить удары по НПЗ. Так, вице-премьер отметила, что Украина уже ответила США успешными операциями, проведенными на территории России. Кроме того, она добавляет, что официальные лица США утверждают, что НПЗ и нефтебазы на территории страны-агрессора – это вполне законные цели с военной точки зрения.

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас. Я хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления, когда в феврале 2022 года, я говорила со штаб-квартирой НАТО, чтобы они обратились в ООН, поскольку они способны "закрыть небо" над Украиной. Они сказали: "Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО". В понимании НАТО это означает прежде всего уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, которые производят ракеты. Поэтому, мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", – подчеркнула Стефанишина.

Что заявили в Financial Times

Журналисты Financial Times, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что официальные лица США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ и нефтебазы. Мол, удары БПЛА могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин в США. Это якобы может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15%, до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию,

– заявляют в СМИ.

Кроме того, в Вашингтоне якобы обеспокоены тем, что Украина в будущем может продолжать наносить удары.

Как отметили в Financial Times, с 2022 года произошло не менее 12 атак на крупные российские НПЗ и нефтебазы, 9 из которых – в 2024 году.



Российские НПЗ, которые оказались под атакой дронов / Инфографика Financial Times

Financial Times также утверждает, что официальные лица США якобы считают – успешными атаками на российские НПЗ Украина хочет подтолкнуть Конгресс к принятию нового пакета военной помощи.