Зокрема, про це в ефірі опозиційного каналу "Дождь" заявив радник голови ОП Михайло Подоляк. Окрім того, відреагувала на заяви Financial Times й віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни

Подоляк заявив, що стаття Financial Times про те, що США буцімто просять Україну припинити удари по російських НПЗ, не відповідає дійсності. В ОП заявили, що це фейкова інформація.

Це фіктивна інформація. Ніхто не після двох років повномасштабної війни диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Пальне є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру,

– заявив Подоляк.

Ольга Стефанішина на Київському Безпековому Форумі також прокоментувала заяву про те, що США буцімто вимагають припинити удари по НПЗ. Так, віцепрем'єрка наголосила, що Україна вже відповіла США успішними операціями, проведеними на території Росії. Окрім того, вона додає, що офіційні особи США стверджують, що НПЗ та нафтобази на території країни-агресорки – це цілком законні цілі з військового погляду.

"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами й практиками, які наявні у нас. Я хочу нагадати колегам, які роблять такі заяви, коли у лютому 2022 року, я говорила зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки вони спроможні "закрити небо" над Україною. Вони сказали: "Ольго, ти ж не розумієш стандартів НАТО". У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста. Заводи, які вироблять ракети. Тому, ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", – наголосила Стефанішина.

Що заявили у Financial Times

Журналісти Financial Times, посилаючись на власні джерела, стверджують, що офіційні особи США нібито закликали Україну припинити атаки на російські НПЗ та нафтобази. Мовляв, удари БпЛА можуть призвести до зростання світових цін на нафту й бензин у США. Це нібито може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання,

– заявляють у ЗМІ.

Окрім того, у Вашингтоні буцімто стурбовані тим, що Україна у майбутньому може продовжувати завдавати ударів.

Як зауважили у Financial Times, від 2022 року відбулося щонайменше 12 атак на великі російські НПЗ та нафтобази, 9 з яких – у 2024 році.



Російські НПЗ, які опинилися під атакою дронів / Інфографіка Financial Times

Financial Times також стверджує, що офіційні особи США нібито вважають – успішними атаками на російські НПЗ Україна хоче підштовхнути Конгрес до ухвалення нового пакету військової допомоги.