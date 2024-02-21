Украина получила ресурсы и способности, чтобы применить новую стратегию войны с Россией и наконец перенести ее на территорию врага.

24 Канал анализирует, что будет если уничтожить нефтяную инфраструктуру страны-агрессора?

Интересно В чем спрятана смерть России: политолог назвал действенные санкции для уничтожения страны-оккупанта

Если проанализировать основные доходы бюджета России, то не трудно прийти к выводу, что РФ – это "наркоман на нефтегазовой игле".

Даже по официальным данным министерства финансов страны-агрессора, доходы федерального бюджета от нефти и газа за 2023 год составили 8 822,3 миллиарда рублей. Это практически 1/3 доходов всего федерального бюджета РФ. При этом за 2022 год эта сумма составляла 11 586 миллиардов рублей. То есть наблюдается падение в размере 23,9%.

Данные минфина России также показывают, что ненефтегазовые доходы составили 20 301 миллиард рублей. Эта сумма выросла по сравнению с аналогичными показателями 2022 года на 25,0%. Следует предположить, что таким образом российские власти пытались продемонстрировать, что она понемногу сходит с нефтегазовой иглы, вроде бы доля ненефтегазовых доходов растет, в то время как нефтегазовых падает. Однако это такая же пропаганда, как и многое другое в России.

На самом деле, по оценкам экспертов, зависимость только усиливается:

  • Ведь с одной стороны, в результате действия международных санкций удалось остановить целые циклы российского производства из-за нехватки комплектующих и деталей. Также для россиян остаются закрытыми критически важные для них рынки сбыта, в частности ЕС, что отнюдь не способствует увеличению ненефтегазовых доходов.
  • С другой стороны – фиксируются тенденции, свидетельствующие об увеличении добычи российской нефти и газа параллельно с их экспортом в Индию и Китай.

По разным оценкам Россия тратит на оборонную промышленность, содержание силового блока и на ведение боевых действий до 14,5 триллиона рублей, что фактически половина федерального бюджета.

Но не только доходами едиными... Россия ведет необъявленную войну против Украины, а сама ее экономика постепенно переходит на военные рельсы с акцентом на производство товаров военного назначения.

И здесь также без нефти и газа никуда не денешься. Ведь для производства взрывчатых веществ нужны толуол, серная и азотная кислоты. В то время как все нефтеперерабатывающие заводы России, производящие толуол, производят его из нефти. Все заводы в России, производящие азотную кислоту, производят ее из аммиака, который, в свою очередь, изготавливается из природного газа.

Проще говоря, вся российская взрывчатка – это также нефть и газ. То есть нефть и газ – это не только способ получения доходов, а также и оружие.

Исходя из анализа недавних "хлопковых пожаров" на предприятиях нефтегазовой промышленности государства-агрессора, можно предположить, что у украинского военного командования родилась новая стратегия.

Очевидно, ее суть заключается в том, что благодаря уничтожению нефтегазовой инфраструктуры России можно не только спровоцировать дефолт российской экономики из-за резкого падения нефтегазовых доходов, но и также остановить производство критически важных для них компонентов для ракет и боеприпасов.

И здесь на помощь приходит ряд важных обстоятельств:

  • Стоит отметить, что объекты нефтяной и газовой отраслей России совсем не защищены от нанесения ударов с воздуха, земли, моря. У россиян не хватает средств ПВО и РЭБ для борьбы с дронами.
  • Более миллиона квадратных километров территории России находится в зоне, уязвимой для БПЛА Вооруженных Сил Украины и на которой расположено более половины всей российской нефтеперерабатывающей промышленности.
  • Кроме этого, все российские нефтегазовые объекты имеют высокий уровень взрывной и пожарной опасности. Всем известен подход "русского ваньки" к правилам пожарной безопасности.

Но если без сарказма, то проблема с противопожарной защитой действительно существует. Оборудование устаревшее, производство российского "импортозамещения" опять-таки наталкивается на проблему с комплектующими из-за санкций, а о закупке современного иностранного оборудования и речи нет.

Наряду с этим российские отрасли производства полностью зависимы от импортного промышленного оборудования, что особенно ощутимо после ударов по российским НПЗ. Как оказалось, Россия не способна импортозаместить критически важное оборудование для производства бензина и дизтоплива. При этом существует жесткая взаимная зависимость всех составляющих нефтяной и газовой отраслей России – вывод из строя одних составляющих, неизбежно приведет к остановке других.

Кроме этого, слабой стороной России является чрезмерная централизация управления нефтяной и газовой отраслями.

31 января агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства энергетики России сообщило о сокращении в январе экспорта бензина и дизтоплива в страны – не члены СНГ на 37% по сравнению с декабрем 2023 года и на 23% по сравнению с январем 2023 года. Причиной было официально названо внеплановые ремонты, спровоцированные пожарами на НПЗ и атаками украинских беспилотников.

К теме Два дрона ГУР поразили нефтебазу оккупантов: детали ночного "хлопка" в Курске

По информации Moscow Times, за первые 2 недели февраля среднесуточная переработка нефти на НПЗ России сократилась на 4% по сравнению с объемами переработки в январе и на 8,6% от уровня загрузок в феврале 2023 года.

Привет российским НПЗ от ВСУ

  • Завод "Лукойл" НОРСИ в Нижнем Новгороде в результате атаки, по информации Reuters 15 января 2024 года, может уменьшить вдвое выпуск высокооктанового бензина в результате экстренной остановки одной из двух установок каталитического крекинга. Вследствие этого "Лукойл" остановил свой экспорт и попросил других производителей помочь с поставкой 200 тысяч тонн бензина А-95 на внутренний рынок в январе-феврале. Российские новостные агентства распространили слухи о возможном введении запрета на экспорт нефтепродуктов, которые были официально опровергнуты.
  • Атака на российский НПЗ "Новатэк" на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области 22 января 2024 года повлияла на маршрут 55% экспорта российской нефти, 87% авиационного топлива, 54% конденсата и 61% керосина (данные за 2023 год) и остановила работу НПЗ. Несмотря на оптимистичные заявления россиян о восстановлении переработки, на это может уйти несколько месяцев, поскольку ударом была поражена технологическая установка с современным оборудованием, приобретенным перед санкциями. По подсчетам аналитиков Dragon Capital, потери "Новатэк" от остановки завода могут достичь до 250 миллионов долларов США за каждый месяц простоя. Завод в Усть-Луге стоял до 11 февраля и возобновил суточную переработку до 14000 тонн газового конденсата (мощность до аварии – 20000 тонн конденсата в сутки).
  • Туапсинский НПЗ до атаки 25 января перерабатывал 24000 тонн нефти в сутки, после 25 января завод приостановил работу. Максимальная мощность переработки завода – 34000 тонн нефти в сутки, его остановка больше всего влияет на сокращение первичной переработки в РФ.
  • Волгоградский НПЗ "Лукойла" после пожара 3 февраля на первичной установке переработки АВТ-5 (мощность – 8570 тонн нефти в сутки) в результате атаки сократил переработку в среднем на 10% по сравнению с январем 2024 года и перерабатывает до 35000 тонн нефти в сутки вместо 39000 тонн. Мощность утраченной установки составляет 25% от суммарной мощности двух оставшихся установок.
  • Ильский НПЗ после выхода из строя установки первичной переработки АВТ-6 мощностью 10300 тонн нефти в сутки из-за пожара в результате атаки дронов 9 февраля потерял 56% мощности и снизил переработку вдвое. В течение января завод перерабатывал ежедневно 16000 тонн нефти, теперь – 8300 тонн в сутки.
  • Афипский НПЗ после "попытки" атаки 9 февраля снизил загрузку на 22% или 3700 тонн нефти в сутки по сравнению с январем. Руководство завода отрицает факт пожара или повреждений, хотя российские медиа сообщают о "падении обломков дронов" на территорию заводов.

По данным Международного энергетического агентства, до 24 февраля 2022 нефтеперерабатывающие заводы россиян экспортировали около 2,8 миллиона баррелей нефтепродуктов ежедневно, но, по данным аналитиков ING, с началом полномасштабной агрессии сократили экспорт почти втрое – до около 1 миллиона баррелей нефтепродуктов ежедневно, оставаясь при этом ведущим игроком мирового рынка топлива.

Вследствие введения прогрессивного налогообложения нефтяной отрасли в привязке к мировым ценам и в связи с трудностями в проведении ремонтов НПЗ из-за технологических санкций, экспорт нефти и нефтепродуктов из России, по данным Standard & Poor's, достиг минимума с сентября 2022 года – 5,27 миллиона баррелей в день, что на 650 тысяч баррелей в день ниже уровня перед полномасштабной войной.

Остановки НПЗ вызвали дефицит топлива в регионах России и рост внутренних цен на топливо, в результате чего в сентябре 2023 года правительство России было вынуждено ввести временный запрет экспорта нефтепродуктов (кроме стран СНГ), чтобы "стабилизировать цены на топливо" и перенаправить нефтепродукты на внутренний рынок, в том числе для военных нужд.

В октябре запрет был частично отменен, взамен правительство России увеличило субсидирование нефтепереработки для внутреннего рынка. Полностью запрет отменили в ноябре 2023 года и это наводит на определенные размышления.

Наиболее мощный источник поступления свободно конвертируемой валюты в Россию – экспорт нефти и нефтепродуктов.

К теме Где расположена российская нефтебаза "Полевая", которую ночью атаковало ГУР: показываем на карте

Технически непосредственно промышленный комплекс состоит из:

  • разведки нефтяных месторождений;
  • добывающих скважин;
  • сети нефтепроводов и компрессорных станций;
  • мест хранения нефти;
  • нефтеперерабатывающих заводов и сети продуктопроводов;
  • и, собственно – нефтяных терминалов, которые обеспечивают загрузку нефти (или нефтепродуктов) в танкеры, транспортирующие нефть (нефтепродукты) к получателю.

Со времени распада СССР грузовые нефтяные (как и продуктовые) терминалы подверглись значительному уровню замены части оборудования, которое производилось в СССР, на импортные образцы, большая часть которых производится в западных странах.

То есть уничтожение (повреждение) даже части оборудования нефтяного терминала приведет к длительной его остановке, что, в свою очередь, скажется на всем обратном направлении технологической цепи: переработка нефти (если предусмотрен экспорт нефтепродуктов); транспортировка и добыча нефти.

Если остановка добычи будет происходить длительное время (от 1 до 4 недель), значительно повышается риск выхода из строя нефтедобывающей скважины, что приводит не только к большим финансовым потерям, но вплоть до потери самой возможности добычи нефти из скважины. Это особенно актуально в суровом климате севера России и Сибири, где расположена значительная часть нефтедобывающей отрасли России.

Очень эффективный сценарий – вывод из строя нефтяных терминалов приведет к проблемам всей технологической цепочки, вплоть до остановки добычи нефти из скважины.

Газ в России добывается в основном в одном месте – на Ямале, и передается системой магистральных газопроводов потребителям и на экспорт.

На карте магистральных газопроводов, идущих с Ямала, есть место, известное как "Ямальский крест", в котором пересекаются сразу 17 крупных газопроводов. Он расположен на берегу реки Правая Хетта, неподалеку от села Пангоды, и со спутника выглядит как два креста, нарисованные прямо на тундре. Именно здесь одним ударом можно перекрыть 85% добычи природного газа РФ и отрезать от газа и, как следствие, от электроэнергии, тепла и сырья для производства взрывчатых веществ, всю европейскую часть России, где расположена основная масса населения и основная масса военной промышленности.

Также возможно разрушение газовых компрессорных станций ближе к Москве, без которых невозможна транспортировка газа из Сибири. Огромная Новоарзамасская газокомпрессорная станция, что под Нижним Новгородом, транспортирует газ из Сибири на весь регион. Касимовское подземное хранилище газа, которое расположено между Владимиром и Рязанью к юго-востоку от Москвы и которое имеет мощность в 12 миллиардов кубометров газа, обеспечивает газом весь регион.

Также возможно повреждение любого участка газопроводов. Газопроводная система настолько длинная, а уязвимых объектов на ней так много, что всех существующих в мире систем ПВО недостаточно для обеспечения их надежной защиты. Таким образом, БПЛА большой дальности могут вызвать такой коллапс газовой промышленности, от которого Россия долго не оправится.

В целом выбранная стратегия по уничтожению объектов критической инфраструктуры нефтегазовой промышленности России имеет весомое обоснование. Удары практически сразу вызывают волновые колебания в других секторах российской экономики.

К примеру, сокращение производства НПЗ приводит к уменьшению объемов бензина как для экспорта, так и для внутреннего рынка, и вызывает подорожание бензина и потери для бюджета России. Кроме повышения уровня социальной напряженности в России, дефицит топлива влияет на другие отрасли экономики государства-агрессора и сокращает расходы режима Путина на войну.

Одновременный срыв поставок российских энергоресурсов может спровоцировать расторжение международных контрактов что, в свою очередь, приведет к потере традиционных рынков сбыта нефти и газа, ускорению перехода экономического кризиса в России в полноценный коллапс экономики.

В то же время это приведет к снижению покупательной способности населения, увеличению сторонников антивоенных протестов, побуждению коренных народов федерации к самоопределению, отсоединению от Москвы, которая затянула их в губительную войну. А это прямой путь к остановке российской военной машины и прекращению военных действий, а возможно и вообще к полному выводу российских войск с украинских оккупированных территорий.