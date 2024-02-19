Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний. Он сказал, что должно делать наше государство для уменьшения мощностей врага.

Читайте также "России придется заплатить": G7 удержит активы агрессора, пока Москва не компенсирует Киеву убытки

Путь к победе Украины

Деньги на войну у Кремля все равно будут даже ценой снижения уровня жизни граждан России. Например, россияне заменяют импорт с Запада на индийский или китайский. Он дешевле, но соответственно и менее качественный.

В чем смерть Кощея (России – 24 Канал)? В перерабатывающей нефтяной промышленности. У россиян проблемы с заменой оборудования, потому что оно производится только на Западе. Здесь Китай и Индия им не помогут,

– отметил политолог.

Украина уже перешла к тактике уничтожения российской нефтяной промышленности. Дроны Службы безопасности Украины системно прилетают по нефтеперерабатывающим предприятиям и портам. В частности, порты Новороссийска составляют примерно 30% экспорта нефти и зерна, порты Балтийского моря – еще 30%.

Уничтожение этой инфраструктуры очень болезненно для россиян, поскольку оружие и детали к нему оккупанты могут импортировать, ведь оно малогабаритное и его можно найти на открытом рынке, а вот с нефтяным оборудованием так сделать невозможно. Кроме того, что это оборудование крупногабаритное и всем станет понятно, куда оно поедет, то его еще и должны монтировать западные специалисты.

Приоритетная задача Украины – уничтожение российской нефтяной промышленности, или хотя бы уменьшение в несколько раз вражеских мощностей. Ведь без дизеля ты не повоюешь, без авиационного керосина нет экспорта. Это будут реальные санкции на Россию, что создадут большие проблемы,

– сказал Загородний.

По его мнению, уничтожение складов и нефтеперерабатывающих предприятий – это путь к победе, ведь это существенно подкосит Россию и здесь будет точка надлома, потому что ресурсов будет все меньше.

Украина должна быть милитаризованной и независимой

Национальная идея украинцев – это собственная оборонная промышленность, которая позволяет переносить войну на территорию России. Общество должно требовать от правительства финансирования оборонки.

Мы должны обеспечить секретность предприятий ВПК и компенсацию страхования военных рисков тем, кто строят такие предприятия. Решить вопрос с налогообложением прибыли предприятий. Эти и многие другие вопросы должны быть урегулированы для того, чтобы Украина была милитаризована и независима от прихотей Вашингтона, Европы и всех других стран,

– добавил политолог.

По его словам, украинцы должны брать вопрос собственной безопасности в свои руки, ведь по-другому выигрывать эту войну будет трудно. Потенциал России несравним с украинским, а вот перенос войны на территорию страны-агрессора будет очень болезненным для врага и приведет к победе нашего государства.

Атаки по российским НПЗ и предприятиям ВПК